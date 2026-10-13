Imposizione dei coniugi: Keller-Sutter lancia la campagna del 'No'

BERNA - La penalizzazione fiscale del matrimonio è ormai storia passata grazie al sì popolare alla tassazione individuale: è in particolare con questo argomento che la direttrice del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Karin Keller-Sutter ha dato il via alla campagna di votazione contro l'iniziativa «Sì a imposte federali eque anche per i coniugi - Basta con la discriminazione del matrimonio!», sottoposta al giudizio di popolo e Cantoni il 29 novembre.