Telelavoro più flessibile, ma niente diritto esplicito a disconnettersi

Forti critiche e opposizione sono invece arrivate dalla sinistra. Il Partito Socialista e i Verdi temono un peggioramento delle condizioni di lavoro e una minore tutela della salute. Secondo gli oppositori del progetto, quest'ultimo comporterebbe un inutile aumento della burocrazia e non terrebbe conto delle soluzioni concordate tra le parti sociali e di quelle specifiche dei singoli settori.