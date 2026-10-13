Migros: 57 posti in bilico a Écublens

Nessuna decisione finale è ancora stata presa, ma è attualmente in corso una procedura di consultazione con il personale, ha indicato una portavoce all'agenzia Awp confermando una notizia pubblicata dal quotidiano vodese 24 Heures. La Centrale Traiteur è uno stabilimento di produzione alimentare di Fresh Food & Beverage Group (FFB), entità nata nel 2023 dalla fusione delle aziende Bischofszell e Jowa, e fa capo a Migros Industrie.