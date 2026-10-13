Migros: 57 posti in bilico a Écublens
La Centrale Traiteur potrebbe chiudere, in corso una procedura di consultazione con il personale
LOSANNA - Continuano le ristrutturazioni presso Migros: il gigante del commercio al dettaglio potrebbe chiudere la Centrale Traiteur di Écublens, nel canton Vaud. A rischio vi sono 57 impieghi.
Nessuna decisione finale è ancora stata presa, ma è attualmente in corso una procedura di consultazione con il personale, ha indicato una portavoce all'agenzia Awp confermando una notizia pubblicata dal quotidiano vodese 24 Heures. La Centrale Traiteur è uno stabilimento di produzione alimentare di Fresh Food & Beverage Group (FFB), entità nata nel 2023 dalla fusione delle aziende Bischofszell e Jowa, e fa capo a Migros Industrie.
Secondo il gruppo la possibile chiusura si inserisce in un contesto di evoluzione delle attese del mercato e della clientela, nonché di sviluppo strategico del portafoglio prodotti. «Un'analisi della Centrale Traiteur ha mostrato che le prospettive di crescita e redditività attese non sono state raggiunte», ha spiegato l'addetta stampa.
L'eventuale cessazione di attività rappresenterebbe un nuovo duro colpo per l'area industriale di Migros a Écublens: nel 2024 la cooperativa aveva infatti deciso di chiudere sul posto Micarna, impresa dedicata alla trasformazione di carne fresca. In quell'occasione erano stati cancellati 84 posti di lavoro.