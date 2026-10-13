Un altro branco di lupi nel mirino
Le autorità cantonali vallesane hanno chiesto all'UFAM l'autorizzazione per l'abbattimento del branco Arolla-Ferpècle
SION - Il Cantone Vallese vuole far abbattere completamente un altro branco di lupi. Ha richiesto all'Ufficio federale dell'ambiente l'autorizzazione per la rimozione del branco Arolla-Ferpècle.
Finora l'UFAM ha approvato la completa rimozione dei due branchi Nanz e Augstbord. Per altri due branchi, Nendaz-Isérables e Les Toules, è stato autorizzato l'abbattimento di una parte dei giovani esemplari. Le relative ordinanze di abbattimento sono ormai definitive, come comunicato oggi dalle autorità cantonali.
È ancora pendente la richiesta per la completa rimozione del branco Réchy-Anniviers. Insieme alla nuova domanda per Arolla-Ferpècle, il Cantone intende così eliminare completamente in totale quattro branchi di lupi.
Con la regolazione preventiva dei lupi, il Cantone vuole ridurre i conflitti nelle zone in cui i lupi hanno predato animali da reddito o in passato hanno causato danni. La base è costituita dall'ordinanza federale sulla caccia in vigore dal febbraio 2025.
Nell'ambito della cosiddetta "regolazione proattiva dei lupi", i guardiacaccia vallesani hanno abbattuto otto lupi dall'inizio di settembre.