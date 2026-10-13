Fibra ottica, Swisscom vince il ricorso: annullata la multa da 18 milioni

Una controversia iniziata nel 2020

La Comco aveva aperto un'inchiesta alla fine del 2020, adottando misure provvisorie per bloccare l'installazione della nuova tecnologia. Swisscom aveva contestato queste restrizioni, ma i suoi ricorsi erano stati respinti dal TAF nel 2021 e dal Tribunale federale nel 2022. Il 4 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento principale, la Comco aveva quindi imposto condizioni per il proseguimento dell'ampliamento della rete e inflitto la sanzione di 18 milioni di franchi.