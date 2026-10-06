Ecco chi potrebbe succedere a Parmelin

Cinquant'anni, originario di Brunnen (SZ) e di formazione giurista, Rüegsegger è membro del Governo svittese dal 2012, dapprima quale responsabile del Dipartimento della sicurezza, e poi dal 2020 di quello delle costruzioni. Nel 2024, è stato brillantemente confermato nell'esecutivo cantonale, piazzandosi al secondo posto assoluto con 37'989 voti.

Stando al presidente cantonale dell'UDC Roman Bürgi, citato nel comunicato, Rüegsegger sarebbe particolarmente adatto a dirigere il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L'attuale consigliere di Stato svittese è inoltre perfettamente in sintonia con il partito nazionale. A un'assemblea dell'UDC svizzera del gennaio 2025, Rüegsegger aveva affermato che occorre sottoporre il pacchetto d'accordi con l'UE alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. A suo avviso, il contenuto e il significato materiale di questi trattati si situano chiaramente al livello della Costituzione.