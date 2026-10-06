Ecco chi potrebbe succedere a Parmelin
Il consigliere di Stato del Canton Svitto Rüegsegger potrebbe segnare un inedito per il proprio cantone nel governo federale.
SVITTO - Il consigliere di Stato svittese dell'UDC André Rüegsegger potrebbe succedere al dimissionario Guy Parmelin in Consiglio federale. La sezione democentrista del Canton Svitto lo propone infatti come candidato alla commissione di ricerca del partito nazionale.
Si tratta della prima candidatura ufficiale, dopo che venerdì il presidente della Confederazione ha annunciato di volersi dimettere a fine anno. Stando a una nota odierna della sezione svittese dell'UDC, Rüegsegger ha "il profilo e l'età ideale" per il Consiglio federale. Sarebbe inoltre il primo consigliere federale di Svitto nell'esecutivo federale.
Cinquant'anni, originario di Brunnen (SZ) e di formazione giurista, Rüegsegger è membro del Governo svittese dal 2012, dapprima quale responsabile del Dipartimento della sicurezza, e poi dal 2020 di quello delle costruzioni. Nel 2024, è stato brillantemente confermato nell'esecutivo cantonale, piazzandosi al secondo posto assoluto con 37'989 voti.
Stando al presidente cantonale dell'UDC Roman Bürgi, citato nel comunicato, Rüegsegger sarebbe particolarmente adatto a dirigere il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). L'attuale consigliere di Stato svittese è inoltre perfettamente in sintonia con il partito nazionale. A un'assemblea dell'UDC svizzera del gennaio 2025, Rüegsegger aveva affermato che occorre sottoporre il pacchetto d'accordi con l'UE alla doppia maggioranza di popolo e Cantoni. A suo avviso, il contenuto e il significato materiale di questi trattati si situano chiaramente al livello della Costituzione.
Il nome di Rüegsegger non era finora comparso tra i favoriti per una candidatura al Consiglio federale. Al centro dell'attenzione c'erano in particolare esponenti dell'UDC della Svizzera romanda (i consiglieri nazionali di Ginevra Céline Amaudrz, Vaud Yvan Pahud e Friburgo Nicolas Kolly) o una prima candidatura di una donna democentrista svizzero-tedesca (la "senatrice" sangallese Esther Friedli o la consigliera di Stato zurighese Nathalie Rickli).