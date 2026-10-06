Disoccupazione: «Abbiamo raggiunto una fase di stabilizzazione»

"La forte crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, pari all’1,5% e dovuta in gran parte al settore farmaceutico, ha suscitato un rinnovato clima di fiducia", argomenta il 56enne. "Questo si è tradotto in investimenti, non solo in macchinari, bensì anche in termini di personale". A ciò si è aggiunta la normalizzazione della situazione commerciale con gli Stati Uniti e un impatto minore, sulla Svizzera, della crisi in Medio Oriente.