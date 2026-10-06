Prezzi abbastanza stabili in settembre per case e appartamenti

Non mancano peraltro le differenze regionali. Per le case il calo più marcato si registra a Zurigo (-2,7%), ma flessioni sono riscontrate anche nel Mittelland, nella Svizzera centrale e in Ticino. Aumenti sono stati invece osservati nella regione del Lago Lemano, nella Svizzera orientale e in quella nordoccidentale.

Per quanto riguarda la proprietà per piani, i prezzi sono saliti in Ticino, nella Svizzera nordoccidentale, nella regione del Lemano e nella Svizzera centrale, mentre sono scesi a Zurigo e nella Svizzera orientale.