Oltre 123mila passeggeri in un giorno a Kloten: non era mai accaduto
Il primato di transito è stato registrato domenica 4 ottobre
ZURIGO - La scorsa domenica sono transitati dall'aeroporto di Zurigo, in partenza o in arrivo, più passeggeri che mai in un solo giorno. Il 4 ottobre sono stati gestiti oltre 123'000 passeggeri attraverso l'aeroporto, ha confermato martedì l'aeroporto stesso all'agenzia di stampa AWP una corrispondente notizia del Tages-Anzeiger.
Secondo i dati - ancora provvisori - ciò corrisponderebbe a un valore massimo di passeggeri, ha dichiarato un portavoce. I dati definitivi saranno pubblicati a metà novembre nell'ambito della comunicazione sulle cifre del traffico.
Il portavoce ha attribuito l'elevato numero di passeggeri al fatto che le vacanze autunnali erano già in corso in diversi cantoni e che in altri cantoni sarebbero iniziate proprio in quel fine settimana. Di conseguenza, un numero particolarmente elevato di viaggiatori è partito o tornato dalle vacanze.