Oltre 123mila passeggeri in un giorno a Kloten: non era mai accaduto

Secondo i dati - ancora provvisori - ciò corrisponderebbe a un valore massimo di passeggeri, ha dichiarato un portavoce. I dati definitivi saranno pubblicati a metà novembre nell'ambito della comunicazione sulle cifre del traffico.

Il portavoce ha attribuito l'elevato numero di passeggeri al fatto che le vacanze autunnali erano già in corso in diversi cantoni e che in altri cantoni sarebbero iniziate proprio in quel fine settimana. Di conseguenza, un numero particolarmente elevato di viaggiatori è partito o tornato dalle vacanze.