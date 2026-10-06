Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

Effettivi dell'esercito svizzero in calo: meno di 130'000 entro il 2030

Il Consiglio federale punta su più donne e su un nuovo obbligo di servizio per contrastare questo trend.
Effettivi dell'esercito svizzero in calo: meno di 130'000 entro il 2030
TiPress
Fonte Sda
di Redazione
Effettivi dell'esercito svizzero in calo: meno di 130'000 entro il 2030
Il Consiglio federale punta su più donne e su un nuovo obbligo di servizio per contrastare questo trend.

BERNA - Il numero dei membri dell'esercito dovrebbe diminuire entro il 2030. Il Consiglio federale vuole contrastare questa tendenza con diverse misure: più donne e un nuovo obbligo di servizio dovrebbero invertire il trend.

Attualmente, l'organico dell'esercito svizzero è ancora sufficiente, ha comunicato martedì il Gruppo Difesa. Al 1° marzo 2026, l'esercito contava 147.017 membri. In questo modo, l'organico previsto di 100.000 persone per un caso di impiego è garantito. Tuttavia, entro il 2030, l'organico dovrebbe scendere a meno di 130.000 persone. Il motivo è il congedo degli ultimi contingenti con dodici anni di obbligo di servizio negli anni 2028 e 2029.

Una sfida centrale per garantire gli effettivi è rappresentata dalle partenze anticipate. Ogni anno, l'esercito perde quasi 12'000 obbligati al servizio militare, in particolare verso il servizio civile. Questo avviene nonostante una quota di idoneità al servizio militare del 70% e una leggera crescita demografica tra gli obbligati alla visita di leva. Le misure pianificate dovrebbero contrastare questa evoluzione, ad esempio attraverso modelli di formazione e di carriera più flessibili.

Più donne per l'esercito
Positivo è stato lo sviluppo del numero di donne nell'esercito. La loro quota è continuata ad aumentare leggermente. Nel 2022 l'organico era ancora dell'1,2% (2122), nel 2026 alla data di riferimento era dell'1,8% (3253).

I responsabili prevedono un ulteriore aumento, poiché le donne mostrano un grande interesse per le carriere di comando, che comportano un obbligo di servizio più lungo. Per aumentare ulteriormente la quota femminile a lungo termine, il Consiglio federale prevede una giornata di orientamento obbligatoria. Il Parlamento sta attualmente discutendo il relativo messaggio. Un voto popolare è previsto per il 2028.

Garantire gli effettivi è un obiettivo dello sviluppo ulteriore del sistema dell'obbligo di servizio. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale già nel 2025 di attuare un obbligo di servizio di sicurezza. Il Consiglio federale ha deciso i parametri fondamentali il 24 giugno 2026. Attualmente è in corso una consultazione presso i Cantoni.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
consiglio federaleesercito svizzeronumero in caloobbligo servizioquota femminile
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato
LIVE
BIASCA
19 ore

È riuscito a fare i nomi di chi lo ha accoltellato

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»
LIVE
BIASCA
21 ore

Accoltellamento in stazione: «C'era sangue ovunque»

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore
LIVE
CANTONE
7 ore

Non paga la cassa malati da due anni: ora finisce davanti al pretore

È morto Marco Blaser
LIVE
CANTONE
23 ore

È morto Marco Blaser

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo
LIVE
BIASCA
20 ore

Biasca, 21enne gravemente ferito: la sua vita è in pericolo

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
22
38

«Ho bruciato 30mila franchi in pochi secondi»

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
13
37

Auto rubata ad aprile in Svizzera ritrovata grazie al GPS. Era in Italia

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne
LIVE
BIASCA
4 ore

Accoltellamento a Biasca: arrestato un 17enne

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»
LIVE
ALTO MALCANTONE
2 gior
35
219

Lascia il lavoro per salvare cani: «C’è chi li regala a Natale e poi non li vuole più»

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono
LIVE
CANTONE
22 ore
78
206

Subito scintille, a Pronzini spengono il microfono

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera
LIVE
SVIZZERA
15 ore
11
38

Il miliardario spagnolo sfida i vicini: la guerra degli chalet nel quartiere più caro della Svizzera

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille
LIVE
ASCONA
7 ore
28
65

«Qui con l'auto non si può passare», e alla Sagra d'autunno volano scintille

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa
LIVE
VAUD
3 gior
3
39

«Il terreno si muove sotto i palazzi»: 17 famiglie devono lasciare casa

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese
LIVE
SPAGNA / CANTONE
2 gior
2
13

Una Dana colpisce Bilbao: la testimonianza di un ticinese

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone
LIVE
COLLINA D'ORO
1 gior
50
87

Villa Principe Leopoldo chiude per lavori e lascia a casa 76 persone

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa
LIVE
CONFINE
1 gior
10
26

Oltre 240mila euro in contanti, tra i bagagli e nella borsa della spesa

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano
LIVE
ITALIA
2 gior
20
24

Ferrari, Rolex e 346mila euro in contanti sequestrati a un ristoratore del Verbano

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve
LIVE
CANTONE
3 gior

Dalle cene con champagne ai rapporti sessuali con le allieve

Un giorno che cambia la vita
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Un giorno che cambia la vita

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez
LIVE
GRIGIONI
1 gior

«La giornata è finita in un incubo»: l’autista del pullman è tornato a Zernez

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita
LIVE
CAMORINO
1 gior
4
27

L'auto si ribalta nello svincolo dell'A2: donna ferita

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino
LIVE
CANTONE
1 gior
40
159

Chiedi aiuto alla Posta? L'assistenza finisce sullo scontrino

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
8
19

«Il nostro unico pensiero era salvare i bambini»

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne
LIVE
SERRAVALLE
1 gior
2
35

Revocato l'avviso di scomparsa per la 41enne

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne
LIVE
COLDRERIO
3 gior

Incidente sull'A2 a Coldrerio, morto il passeggero 73enne

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»
LIVE
CANTONE
19 ore
74
145

Stazioni ticinesi: «Non aspettiamo che diventino il Bronx prima di intervenire»

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos
LIVE
LUCERNA
1 gior
12
57

Diesel a 1,31 franchi ed è subito caos

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera
LIVE
LUGANO
1 gior
11

Ecco tre aziende ticinesi tra le migliori Startup della Svizzera

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese
LIVE
SVIZZERA
16 ore
17
21

Un fortunato riceverà per 30 anni 22'222 franchi al mese

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»
LIVE
CANTONE
7 ore
1
34

Conquista un World Record, si licenzia e vola oltreoceano: «Inseguo il mio sogno»

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
1 gior
1
20

Bimba grave dopo l'incidente in slittino. Il responsabile non si trova

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi
LIVE
BELLINZONA
23 ore
30
54

Pugno a tradimento: Colombo dovrà risarcire Bentancur con 12'000 franchi

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
19

Pellet che "scotta": «Meglio acquistare ora»

Goggia distrutta da due virus
LIVE
SCI ALPINO
1 gior
7
37

Goggia distrutta da due virus

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace
LIVE
CANTONE
21 ore
18
65

Accolto il reclamo, Dadò dovrà rispondere (anche) di denuncia mendace

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia
LIVE
LUGANO
2 gior
4
25

Scontro tra auto e bus in Corso Elvezia

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei
LIVE
ITALIA
23 ore
13
71

«Io sono Giorgia Meloni»: appartiene solo a lei

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)
LIVE
GERMANIA
1 gior
5

Nuovo incidente all'Oktoberfest (che chiude con il record)

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»
LIVE
CANTONE
3 gior
41
60

«Queste palestre low cost ci stanno uccidendo»

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos
LIVE
NATIONS LEAGUE
2 gior
14
40

Irlanda-Israele, la conferenza stampa finisce nel caos

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone
LIVE
HCAP
2 gior
5
72

L'Ambrì ringhia, si blinda e sbanca la tana del Dragone

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa
LIVE
CONFINE
1 gior
15
33

Un avviso di pagamento da Pedemontana? Occhio alla possibile truffa

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
56
138

Da Mirante a Savoia: la squadra di Avanti con Ticino&Lavoro per il Governo

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica
LIVE
VALLESE
2 gior
47
91

Jacques Moretti dovrà sottoporsi a una perizia psichiatrica

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo
LIVE
CITTÀ DEL VATICANO/SVIZZERA
2 gior
5
16

Il giorno che segnò per sempre la Guardia Svizzera 500 anni dopo

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano
LIVE
HCAP
2 gior
27
50

Ambrì addio, Diego Kostner si trasferisce a Milano

«Non avevo più gioia. Me ne pento»
LIVE
NAZIONALE FEMMINILE
1 gior
5

«Non avevo più gioia. Me ne pento»

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene
LIVE
RUSSIA
1 gior
19

«La 28enne non è morta di peste». Ma scattano le quarantene

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
4 gior

Frontalieri e secondo pilastro: la Svizzera non rimborsa più l’imposta alla fonte

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Ecco chi potrebbe succedere a Parmelin
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Ecco chi potrebbe succedere a Parmelin

Disoccupazione: «Abbiamo raggiunto una fase di stabilizzazione»
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Disoccupazione: «Abbiamo raggiunto una fase di stabilizzazione»

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 ora
6

Trovati resti umani: potrebbero essere dello svizzero scomparso nel 2025

Assicurazione disoccupazione: perdita di 249 milioni nel 2025
LIVE
SVIZZERA
2 ore
9

Assicurazione disoccupazione: perdita di 249 milioni nel 2025

«Mai visto nulla di simile»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
3
8

«Mai visto nulla di simile»

Fuochi d'artificio: no al divieto, sì alla responsabilità
LIVE
SVIZZERA
3 ore
6
35

Fuochi d'artificio: no al divieto, sì alla responsabilità

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese
LIVE
CASSE MALATI
4 ore
76
93

Se va avanti così, fra 15 anni pagheremo 1000 franchi al mese

Divieto di Hezbollah, il centro-destra è favorevole
LIVE
SVIZZERA
4 ore
7
29

Divieto di Hezbollah, il centro-destra è favorevole

Oltre 123mila passeggeri in un giorno a Kloten: non era mai accaduto
LIVE
ZURIGO
5 ore
5

Oltre 123mila passeggeri in un giorno a Kloten: non era mai accaduto

Prezzi abbastanza stabili in settembre per case e appartamenti
LIVE
SVIZZERA
5 ore

Prezzi abbastanza stabili in settembre per case e appartamenti