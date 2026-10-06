Effettivi dell'esercito svizzero in calo: meno di 130'000 entro il 2030
Il Consiglio federale punta su più donne e su un nuovo obbligo di servizio per contrastare questo trend.
BERNA - Il numero dei membri dell'esercito dovrebbe diminuire entro il 2030. Il Consiglio federale vuole contrastare questa tendenza con diverse misure: più donne e un nuovo obbligo di servizio dovrebbero invertire il trend.
Attualmente, l'organico dell'esercito svizzero è ancora sufficiente, ha comunicato martedì il Gruppo Difesa. Al 1° marzo 2026, l'esercito contava 147.017 membri. In questo modo, l'organico previsto di 100.000 persone per un caso di impiego è garantito. Tuttavia, entro il 2030, l'organico dovrebbe scendere a meno di 130.000 persone. Il motivo è il congedo degli ultimi contingenti con dodici anni di obbligo di servizio negli anni 2028 e 2029.
Una sfida centrale per garantire gli effettivi è rappresentata dalle partenze anticipate. Ogni anno, l'esercito perde quasi 12'000 obbligati al servizio militare, in particolare verso il servizio civile. Questo avviene nonostante una quota di idoneità al servizio militare del 70% e una leggera crescita demografica tra gli obbligati alla visita di leva. Le misure pianificate dovrebbero contrastare questa evoluzione, ad esempio attraverso modelli di formazione e di carriera più flessibili.
Più donne per l'esercito
Positivo è stato lo sviluppo del numero di donne nell'esercito. La loro quota è continuata ad aumentare leggermente. Nel 2022 l'organico era ancora dell'1,2% (2122), nel 2026 alla data di riferimento era dell'1,8% (3253).
I responsabili prevedono un ulteriore aumento, poiché le donne mostrano un grande interesse per le carriere di comando, che comportano un obbligo di servizio più lungo. Per aumentare ulteriormente la quota femminile a lungo termine, il Consiglio federale prevede una giornata di orientamento obbligatoria. Il Parlamento sta attualmente discutendo il relativo messaggio. Un voto popolare è previsto per il 2028.
Garantire gli effettivi è un obiettivo dello sviluppo ulteriore del sistema dell'obbligo di servizio. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale già nel 2025 di attuare un obbligo di servizio di sicurezza. Il Consiglio federale ha deciso i parametri fondamentali il 24 giugno 2026. Attualmente è in corso una consultazione presso i Cantoni.