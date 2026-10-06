Effettivi dell'esercito svizzero in calo: meno di 130'000 entro il 2030

Una sfida centrale per garantire gli effettivi è rappresentata dalle partenze anticipate. Ogni anno, l'esercito perde quasi 12'000 obbligati al servizio militare, in particolare verso il servizio civile. Questo avviene nonostante una quota di idoneità al servizio militare del 70% e una leggera crescita demografica tra gli obbligati alla visita di leva. Le misure pianificate dovrebbero contrastare questa evoluzione, ad esempio attraverso modelli di formazione e di carriera più flessibili.

Più donne per l'esercito

Positivo è stato lo sviluppo del numero di donne nell'esercito. La loro quota è continuata ad aumentare leggermente. Nel 2022 l'organico era ancora dell'1,2% (2122), nel 2026 alla data di riferimento era dell'1,8% (3253).