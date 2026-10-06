Divieto di Hezbollah, il centro-destra è favorevole

Anche PLR e UDC sostengono il divieto. Secondo il PLR, la Confederazione deve impedire che rappresentanti o appartenenti a Hezbollah possano trovare rifugio in Svizzera. Per l'UDC la misura colmerebbe invece una lacuna nella sicurezza, facilitando gli interventi di polizia e il perseguimento di propaganda, reclutamento, sostegno finanziario e altre attività a favore dell'organizzazione. UDC e UDF sottolineano inoltre la necessità di evitare che la Svizzera diventi una piattaforma di finanziamento, reclutamento o sostegno.

I Verdi contestano invece una formulazione giudicata troppo vaga, che a loro avviso concederebbe alle autorità un margine di discrezionalità eccessivo. Temono inoltre ripercussioni sull'impegno umanitario e osservano che per Hezbollah non esiste al momento una risoluzione dell'ONU come quella prevista dalla legge sui servizi di intelligence per un divieto. Mettono infine in dubbio che l'organizzazione rappresenti effettivamente una minaccia per la Svizzera.