Molto probabilmente il tuo computer non è protetto

In totale, 6431 accessi remoti Windows risultano aperti in rete. In 1458 casi, il sistema avvia una sessione per ogni chiamante senza richiedere prima un login.

Secondo l’analisi, questo comportamento rappresenta un rischio considerevole: rivela agli aggressori informazioni come il nome del computer e del dominio e apre la porta ad attacchi automatizzati che sfruttano vulnerabilità prima ancora dell’inserimento della password. I servizi sono rilevabili perché non sono protetti da un firewall con lista di autorizzazione né da un accesso VPN.