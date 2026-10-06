Fuochi d'artificio: no al divieto, sì alla responsabilità

Le conseguenze per il settore

Il comitato segnala inoltre le possibili conseguenze per le piccole e medie imprese. Urs Furrer, direttore dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (usam), teme un aumento della burocrazia e ulteriori limiti alla libertà di commercio e industria. Critica anche la possibile riduzione dell’autonomia comunale, ricordando il forte radicamento locale delle imprese artigiane. «I divieti nazionali inutili devono essere combattuti. Altrimenti finiremo per avere divieti ovunque. Questo soffoca le PMI», afferma.

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l’iniziativa. Il Consiglio nazionale ha espresso il proprio no con 131 voti contro 50 e 18 astensioni, mentre il Consiglio degli Stati si è opposto con 40 voti contro 3 e un’astensione. Il controprogetto indiretto è stato bocciato dal Consiglio nazionale in votazione finale e non arriverà al voto.