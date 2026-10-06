Assicurazione disoccupazione: perdita di 249 milioni nel 2025
La crescita della disoccupazione e la cancellazione delle prestazioni federali incidono pesantemente sul bilancio dell'AD.
BERNA - L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) ha chiuso i conti del 2025 con una perdita di 249 milioni di franchi, a fronte di un tasso di disoccupazione medio salito al 2,8%. Lo ha comunicato oggi la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Le uscite, pari a 8,69 miliardi di franchi, hanno superato le entrate, che si sono attestate a 8,44 miliardi. Nel 2024, l'AD aveva invece registrato un'eccedenza di 1,43 miliardi.
Il numero medio di disoccupati è aumentato, passando dai 112'563 del 2024 ai 133'712 del 2025. Il tasso di disoccupazione è così cresciuto di 0,4 punti percentuali, raggiungendo il 2,8%, un valore definito dalla SECO in linea con la media di lungo periodo.
Sul risultato ha pesato in particolare la cancellazione delle prestazioni della Confederazione all'AD, per un importo di circa 0,60 miliardi di franchi. Questa misura rientra in un pacchetto di sgravi finanziari e amministrativi.
A seguito della perdita, il capitale proprio netto del fondo di compensazione dell'AD è sceso a 7,96 miliardi di franchi alla fine del 2025. Il Controllo federale delle finanze ha concluso la revisione, ma l'approvazione formale del conto annuale da parte del Consiglio federale è ancora pendente.