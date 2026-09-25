Indovina il peso della resina e vinci un tavolo
Il concorso benefico sostiene la Lega contro il cancro devolvendo metà del ricavato alla causa.
Il concorso benefico sostiene la Lega contro il cancro devolvendo metà del ricavato alla causa.
S.ANTONINO - Indovinare, al grammo, quanta resina è stata utilizzata per realizzare un tavolo artigianale e contribuire nel contempo al sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. È l'obiettivo di «Consolidare la speranza», concorso a premi promosso dall'associazione «Dai resinai» di Sant'Antonino a favore della Lega ticinese contro il cancro.
In palio c'è un tavolo realizzato artigianalmente combinando legno e resina epossidica, dal valore commerciale dichiarato di 20'500 franchi. Per aggiudicarselo bisognerà indovinare il peso esatto, espresso in grammi, della resina impiegata durante la lavorazione. Ogni tentativo costa 10 franchi a persona.
Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il 50% dell'intero ricavato lordo del concorso sarà devoluto alla Lega ticinese contro il cancro per finanziare i servizi di sostegno ai pazienti e alle famiglie sul territorio cantonale. Il restante 50% rimarrà invece all'associazione organizzatrice per coprire parzialmente i costi sostenuti.
Il tavolo sarà esposto al Ristorante San Giulio di Sant'Antonino, in via Paiardi 127, dal 3 ottobre 2026 al 31 marzo 2027. Al termine del concorso verrà aperta la busta sigillata contenente il peso esatto della resina e sarà decretato il vincitore.
Per maggiori informazioni è possibile contattare “Dai resinai” all’indirizzo mail dairesinai@gmail.com