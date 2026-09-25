Indovina il peso della resina e vinci un tavolo

S.ANTONINO - Indovinare, al grammo, quanta resina è stata utilizzata per realizzare un tavolo artigianale e contribuire nel contempo al sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. È l'obiettivo di «Consolidare la speranza», concorso a premi promosso dall'associazione «Dai resinai» di Sant'Antonino a favore della Lega ticinese contro il cancro.