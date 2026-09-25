Cerca e trova immobili
Segnalaci
S.Antonino

Indovina il peso della resina e vinci un tavolo

Il concorso benefico sostiene la Lega contro il cancro devolvendo metà del ricavato alla causa.
Indovina il peso della resina e vinci un tavolo
“Dai resinai”
Fonte “Dai resinai”
elaborata da Redazione
Indovina il peso della resina e vinci un tavolo
Il concorso benefico sostiene la Lega contro il cancro devolvendo metà del ricavato alla causa.

S.ANTONINO - Indovinare, al grammo, quanta resina è stata utilizzata per realizzare un tavolo artigianale e contribuire nel contempo al sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. È l'obiettivo di «Consolidare la speranza», concorso a premi promosso dall'associazione «Dai resinai» di Sant'Antonino a favore della Lega ticinese contro il cancro.

In palio c'è un tavolo realizzato artigianalmente combinando legno e resina epossidica, dal valore commerciale dichiarato di 20'500 franchi. Per aggiudicarselo bisognerà indovinare il peso esatto, espresso in grammi, della resina impiegata durante la lavorazione. Ogni tentativo costa 10 franchi a persona.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il 50% dell'intero ricavato lordo del concorso sarà devoluto alla Lega ticinese contro il cancro per finanziare i servizi di sostegno ai pazienti e alle famiglie sul territorio cantonale. Il restante 50% rimarrà invece all'associazione organizzatrice per coprire parzialmente i costi sostenuti.

Il tavolo sarà esposto al Ristorante San Giulio di Sant'Antonino, in via Paiardi 127, dal 3 ottobre 2026 al 31 marzo 2027. Al termine del concorso verrà aperta la busta sigillata contenente il peso esatto della resina e sarà decretato il vincitore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare “Dai resinai” all’indirizzo mail dairesinai@gmail.com

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
beneficenzaconcorsolegnoresina epossidica
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni
LIVE
FRIBURGO
1 gior
87
426

Aiuta l'anziana vicina ad annullare degli abbonamenti, Swisscom lo licenzia dopo 38 anni

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
12
90

«All'inizio ho pensato a uno scherzo. Sono ancora sotto shock»

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker
LIVE
MENDRISIO
2 gior

La lite finisce a pugni. Ferite e punti al volto per un tiktoker

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
12 ore
19
63

La fattura è finta, ma il sollecito arriva davvero

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più
LIVE
CHIASSO
2 gior
54
122

Gli ruba l’auto, lo insegue e il ladro fa un incidente... ma c'è di più

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»
LIVE
CANTONE
2 gior
204

«Non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare»

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale
LIVE
LUGANO
2 gior
43
108

Cazzotti e spintoni e poi sbattono tutti fuori dal locale

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata
LIVE
CANTONE
1 gior
36
83

Ruba 200mila franchi dalle casse della mensa, licenziata

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall
LIVE
CANTONE/VALLESE
1 gior
3

Il decollo a Lugano e lo schianto in Vallese, tra le vittime l'imprenditore britannico Anthony Hall

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni
LIVE
LUGANESE
10 ore

Defunto in attesa di cremazione per ben 18 giorni

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”
LIVE
SVIZZERA
21 ore
46
71

Studiare per anni (e anni), per poi finire in “diso”

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
92

Eutanasia a 43 anni per Arnaud Denis a causa di complicazioni dopo un'operazione

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
87

«Ermotti non poteva fare peggio, ego fuori controllo»

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata
LIVE
CANTONE
1 gior
137

Fatturava cure a domicilio, anche se in realtà si trovava all'estero: condannata

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
13
26

Docente delle scuole elementari Nord, il Municipio: «Adottati i provvedimenti necessari»

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto
LIVE
BELLINZONA
3 gior
22
58

L'effrazione, il furto, la fuga e l'incidente. Un arresto

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta
LIVE
ZURIGO
18 ore
16

Accumulano debiti per 500mila franchi soltanto per il vino: la loro villa finisce all'asta

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»
LIVE
CANTONE
2 gior

Gobbi torna a parlare di Zali: «È caduta davvero la fiducia»

Auto di lusso nel mirino dei ladri
LIVE
CANTONE
1 gior
34
68

Auto di lusso nel mirino dei ladri

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato
LIVE
PORTOGALLO
3 gior

Maddie McCann, c'è una prima ammissione del sospettato

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»
LIVE
LUGANO
1 gior
33

È questo «il più grande equivoco sulle cure palliative»

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno
LIVE
CONFINE
1 gior

L'auto finisce nel Ceresio...ma a bordo non c'era nessuno

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»
LIVE
GIUBIASCO
1 gior

«Testa fracassata, ma per la giustizia sono solo lesioni semplici»

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»
LIVE
CANTONE
2 gior
6
46

California chiuso, la sorpresa per le famiglie: «I bimbi potranno tornare in acqua»

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi
LIVE
FRANCIA
1 gior

Orrore a Nizza: modella uccisa e fatta a pezzi

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no
LIVE
CANTONE
2 gior
20
37

La vergogna di comparire come divorziati. Oppure no

Burrasca Ferrari
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
11

Burrasca Ferrari

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare
LIVE
CANTONE
1 gior
3
30

«In Ticino una quarantina di suicidi l'anno»: i segnali che non dovremmo sottovalutare

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
1 gior
4
37

Arrestato dopo otto anni il rapinatore del Casinò di Campione

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano
LIVE
CANTONE
2 gior
12
45

Un pomeriggio di passioni per chi viaggiava (in treno) tra Bellinzona e Lugano

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
15

Il franco perde terreno: euro in risalita, dollaro ai massimi

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»
LIVE
CANTONE
3 gior
504

Foto e selfie con la selvaggina morta: «Ora basta»

Arrestato il primogenito del Senatùr
LIVE
ITALIA
1 gior
13
33

Arrestato il primogenito del Senatùr

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California
LIVE
BALERNA
2 gior
2
31

«Era la nostra seconda casa»: in 40 al sit-in per il California

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza
LIVE
POLLEGIO
12 ore
9
18

Auto finisce contro i blocchi di granito della piazza

«I Moretti erano intimidatori»
LIVE
SVIZZERA / FRANCIA
1 gior
12
49

«I Moretti erano intimidatori»

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
41
47

La dottoressa smentisce Xhaka: «L'ho vaccinato correttamente»

«Xhaka è stato un codardo»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
55

«Xhaka è stato un codardo»

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»
LIVE
SVIZZERA
7 ore
32
85

L'inverno energetico preoccupa: «Raccogliete un po' di legna»

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
69

Salasso alla pompa: dopo il diesel, ora toccherà alla benzina?

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato
LIVE
CONFINE
1 gior
24
50

Ristruttura il terrazzo, poi butta nel lago cemento e piastrelle: denunciato

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?
LIVE
CANTONE
3 gior
15
39

Minorenni e sfruttamento sessuale. E in Ticino?

Un nuovo presidente per Ticino Turismo
LIVE
CANTONE
1 gior
26

Un nuovo presidente per Ticino Turismo

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita
LIVE
SVIZZERA
20 ore
2
9

Bimbo ustionato da un giocattolo antistress: Coop li ritira dalla vendita

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»
LIVE
PATTINAGGIO DI VELOCITÀ
2 gior
6
9

«Quest’anno non mi vedrete sul ghiaccio»

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
17
55

Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone
LIVE
BIASCA
1 gior
2
15

Invade la corsia opposta e si scontra con un furgone

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno
LIVE
LOCARNO
1 gior
27

Il tour d'addio di Rod Stewart fa tappa a Locarno

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino
LIVE
CONFINE
1 gior
12
29

Inseguito e catturato: era a bordo di un'auto rubata in Ticino

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente
LIVE
LUGANO
2 gior
16
42

Guasto agli iPad, ore in coda per l'esame teorico per la patente

ULTIME NOTIZIE TICINO
«Estati a 50°C? No, grazie!», in piazza a Bellinzona per «fermare la crisi climatica»
LIVE
BELLINZONA
29 min
3

«Estati a 50°C? No, grazie!», in piazza a Bellinzona per «fermare la crisi climatica»

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne
LIVE
VALLE VERZASCA
1 ora

Cade per 50 metri durante un'escursione: grave un 37enne

Neutrali? Sì. Inflessibili? Sempre
LIVE
CANTONE
1 ora

Neutrali? Sì. Inflessibili? Sempre

Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono
LIVE
LUGANO
2 ore
3

Il Centro di Lugano lancia nove sfidanti al Gran Consiglio: ecco chi sono

Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»
LIVE
CANTONE
2 ore
8
77

Branchi Peloso e Camoghé, si procederà all'abbattimento di «fino a due terzi dei giovani nati»

Anche a Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido
LIVE
LUGANO
2 ore
1
9

Anche a Dino potrebbe aprire un nuovo asilo nido

Un premio inclusivo per il CPS-MT di Lugano
LIVE
CANTONE
3 ore
4

Un premio inclusivo per il CPS-MT di Lugano

Un incentivo fiscale per chi compra locale: la proposta del Centro
LIVE
CANTONE
3 ore
6
19

Un incentivo fiscale per chi compra locale: la proposta del Centro

Emergenza a Lugano Airport: la risposta si testa sul campo
LIVE
CANTONE
4 ore
7

Emergenza a Lugano Airport: la risposta si testa sul campo

Auto svaligiate e franchi svizzeri tra la refurtiva: due arresti
LIVE
CONFINE
5 ore
5
8

Auto svaligiate e franchi svizzeri tra la refurtiva: due arresti