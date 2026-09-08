SAN VITTORE (GR)
Avete visto Gyna?
Non si hanno più sue notizie dal 31 agosto
LETTORE TIO.CH
Avete visto Gyna?
Non si hanno più sue notizie dal 31 agosto
SAN VITTORE - È stato pubblicato un appello per la sparizione di Gyna, femmina sterilizzata di quattro anni, dotata di microchip. Dal 31 agosto Gyna non rientra al suo domicilio di via Casela, a San Vittore (GR).
Chiunque abbia visto Gyna o abbia informazioni utili è invitato a contattare i numeri 0796460996 o 0793737188.
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