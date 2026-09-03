Luky è scomparso nei boschi di Breno: l’appello per ritrovarlo

Il cane è stato smarrito il 2 settembre 2026 nella zona boschiva di Breno. Chi dovesse trovarsi nei dintorni è invitato a prestare particolare attenzione e, in caso di avvistamento, a verificare anche la presenza di eventuali abbai o lamenti, che potrebbero aiutare a individuarlo.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato Luky è pregato di segnalarlo al numero 079 193 46 63.