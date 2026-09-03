Luky è scomparso nei boschi di Breno: l’appello per ritrovarlo
Il cane è stato smarrito il 2 settembre 2026 nella zona boschiva di Breno.
Il cane è stato smarrito il 2 settembre 2026 nella zona boschiva di Breno.
È scomparso nei boschi di Breno e ora è scattato l’appello per ritrovare Luky, un cane meticcio maschio di circa 12 chili.
Luky è di taglia medio-piccola e ha il pelo marrone. Nella locandina diffusa per segnalarne la scomparsa viene descritto come un cane socievole, anche se potrebbe essere spaventato e quindi difficile da avvicinare.
Il cane è stato smarrito il 2 settembre 2026 nella zona boschiva di Breno. Chi dovesse trovarsi nei dintorni è invitato a prestare particolare attenzione e, in caso di avvistamento, a verificare anche la presenza di eventuali abbai o lamenti, che potrebbero aiutare a individuarlo.
Chiunque abbia informazioni utili o abbia avvistato Luky è pregato di segnalarlo al numero 079 193 46 63.
L’appello è rivolto in particolare a chi frequenta i sentieri e le aree boschive della zona: anche una semplice segnalazione potrebbe essere decisiva per riportare Luky a casa.