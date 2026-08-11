Avete visto Goji?

Goji è di piccole dimensioni, tigrato, con la schiena nera e gli occhi verdi. Potrebbe trovarsi, secondo l'ipotesi dei suoi proprietari, intorno al campetto di Pregassona o sul fiume di fronte allo stadio di Cornaredo. «Si spaventa facilmente e raramente si fida».

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