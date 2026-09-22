SAVOSA
Aiutateci a trovar Beng Beng
Il micio potrebbe essere spaventato. Si consiglia di controllare depositi, cantine, garage e aree tranquille della zona.
foto lettore tio.ch
Aiutateci a trovar Beng Beng
Il micio potrebbe essere spaventato. Si consiglia di controllare depositi, cantine, garage e aree tranquille della zona.
SAVOSA - Si cerca Beng Beng, gatto Bengala maschio smarrito il 20 settembre in via Sole a Savosa (TI). Beng Beng ha il mantello dorato con grandi rosette scure e occhi verdi.
Potrebbe essersi nascosto in giardini, garage, cantine, siepi, depositi, sotto le auto o in zone tranquille della zona. È possibile che sia spaventato, quindi si consiglia di non inseguirlo. Se lo avvistate, contattate subito il numero 078 788 12 51.
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