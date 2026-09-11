BELLINZONA
Gilet da corsa smarrito a Gnosca: «Ha un grande valore affettivo»
L'appello di un lettore, a chi lo avesse ritrovato.
Kiprun/foto lettore tio.ch
Gilet da corsa smarrito a Gnosca: «Ha un grande valore affettivo»
L'appello di un lettore, a chi lo avesse ritrovato.
GNOSCA - Un gilet da runner, marca Kirprun, è stato perso in quel Gnosca nei pressi del campo da calcio.
A segnalarne lo smarrimento è il proprietario, un nostro lettore, che ribadisce come il suddetto abbia per lui un «grande valore affettivo».
L'immagine che ci riporta, è ovviamente indicativa.
Chi lo avesse ritrovato è pregato di chiamare lo 0762434142
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