TAVERNE
Si cerca Emma, chi l'ha vista?
La cagnolina è stata smarrita domenica a Taverne durante una passeggiata lungo il fiume Vedeggio.
Foto lettore Tio.ch
Fonte Red
Si cerca Emma, chi l'ha vista?
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Si cerca Emma, chi l'ha vista?
La cagnolina è stata smarrita domenica a Taverne durante una passeggiata lungo il fiume Vedeggio.
Si cerca Emma, chi l'ha vista?
La cagnolina è stata smarrita domenica a Taverne durante una passeggiata lungo il fiume Vedeggio.
TAVERNE - I padroni sono alla ricerca di Emma, una cagnolina meticcia di taglia media dal mantello nero focato. Di lei si sono perse le tracce domenica, in Via San Gottardo a Taverne, durante una passeggiata lungo il fiume Vedeggio.
Emma è diffidente nei confronti degli sconosciuti, un aspetto da tenere presente in caso di avvistamento.
Chiunque la veda o riesca a prenderla è invitato a contattare il numero 079 586 77 84.
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