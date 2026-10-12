Helmut (gatto sordo) è scomparso: 500 franchi per chi lo ritrova
Appello dei proprietari ai residenti: controllare attentamente cantine e ripostigli per aiutare nelle ricerche.
Appello dei proprietari ai residenti: controllare attentamente cantine e ripostigli per aiutare nelle ricerche.
LUGANO - Da sei giorni non si hanno più notizie di Helmut, un gatto sordo e provvisto di microchip scomparso nella zona di Pregassona, nei pressi del Centro Polis e della Posta. I proprietari lanciano un appello alla popolazione e offrono 500 franchi di ricompensa a chiunque riesca a riportarlo a casa o fornisca informazioni decisive per il suo ritrovamento.
Il timore principale è che Helmut sia rimasto intrappolato in una cantina, un solaio, una lavanderia o un ripostiglio. Essendo sordo, il gatto non può rispondere ai richiami e, dopo diversi giorni senza cibo né acqua, potrebbe essere molto debole e incapace di miagolare.
I proprietari invitano quindi i residenti della zona a controllare accuratamente gli spazi chiusi, guardando anche dietro i mobili, sotto gli oggetti ingombranti e negli angoli più nascosti. Non basta una rapida occhiata: Helmut potrebbe essere nascosto e non dare alcun segnale della propria presenza.
Nella zona sono già stati affissi nuovi volantini e le ricerche proseguiranno porta a porta.
Chiunque abbia informazioni o riesca a individuare Helmut può contattare il numero 076 702 23 15.