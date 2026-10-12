Helmut (gatto sordo) è scomparso: 500 franchi per chi lo ritrova

LUGANO - Da sei giorni non si hanno più notizie di Helmut, un gatto sordo e provvisto di microchip scomparso nella zona di Pregassona, nei pressi del Centro Polis e della Posta. I proprietari lanciano un appello alla popolazione e offrono 500 franchi di ricompensa a chiunque riesca a riportarlo a casa o fornisca informazioni decisive per il suo ritrovamento.