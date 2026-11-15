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È scomparso Sooty, gatto di 15 anni: qualcuno lo ha visto?

Il gatto è timoroso, si invita alla massima attenzione nel caso di avvistamenti.
È scomparso Sooty, gatto di 15 anni: qualcuno lo ha visto?
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di Redazione
È scomparso Sooty, gatto di 15 anni: qualcuno lo ha visto?
Il gatto è timoroso, si invita alla massima attenzione nel caso di avvistamenti.

AGNO - Si cerca Sooty, un gatto di 15 anni scomparso lo scorso 5 novembre da via Pestariso, Agno.

Sooty è un gatto diffidente. Chi dovesse avvistarlo è invitato a non cercare di avvicinarlo o catturarlo, ma a segnalare immediatamente la sua presenza al numero 079 253 00 44.

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