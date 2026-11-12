Scappa dopo un incidente: si cerca Carlo

In caso di avvistamento, l'invito è a non cercare di catturarlo, proprio perché l'animale è molto spaventato. Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente il numero 079 259 28 14.

L'appello è rivolto a chi si trova nella zona di Balerna, con la richiesta di condividere la segnalazione per facilitare il ritrovamento.