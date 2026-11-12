BALERNA
Scappa dopo un incidente: si cerca Carlo
Il cagnolino risulta disperso a Balerna
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Scappa dopo un incidente: si cerca Carlo
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Scappa dopo un incidente: si cerca Carlo
Il cagnolino risulta disperso a Balerna
Scappa dopo un incidente: si cerca Carlo
Il cagnolino risulta disperso a Balerna
BALERNA - Si cerca Carlo, un cagnolino smarrito nella zona Polus di Balerna. Il meticcio, un maschio di piccola taglia del peso di circa 4 chili, è scappato in seguito a un incidente ed è molto spaventato.
Carlo è di colore nero, con una caratteristica barbetta marrone.
In caso di avvistamento, l'invito è a non cercare di catturarlo, proprio perché l'animale è molto spaventato. Chiunque lo veda è pregato di contattare immediatamente il numero 079 259 28 14.
L'appello è rivolto a chi si trova nella zona di Balerna, con la richiesta di condividere la segnalazione per facilitare il ritrovamento.
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