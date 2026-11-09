MONTE BRÈ
Kibo si è perso sul Monte Brè: aiutateci a ritrovarlo
Il bassotto marrone scuro è scomparso lungo il sentiero per l'Alpe Bolla. Chiunque senta abbai o lamenti è invitato a segnalarli.
Foto lettore tio.ch
Fonte red
Kibo si è perso sul Monte Brè: aiutateci a ritrovarlo
Il bassotto marrone scuro è scomparso lungo il sentiero per l'Alpe Bolla. Chiunque senta abbai o lamenti è invitato a segnalarli.
MONTE BRÈ - Si cerca Kibo, un bassotto maschio di piccola taglia, dal pelo marrone scuro, smarrito nella zona del Monte Brè, a Lugano, lungo il sentiero che conduce all'Alpe Bolla.
Chiunque si trovi nella zona è invitato a prestare attenzione anche a eventuali abbai o lamenti, che potrebbero aiutare a individuare il cagnolino.
Chi dovesse avvistare Kibo o avere informazioni utili per ritrovarlo può contattare il numero 076 241 86 98.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE PERSI E RITROVATI