MORBIO INFERIORE
Qualcuno ha visto Cacao?
Del cagnolino, scomparso un mese fa nei pressi di Via Bellavista, non si hanno ancora notizie.
Foto lettore Tio.ch
Qualcuno ha visto Cacao?
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Qualcuno ha visto Cacao?
Del cagnolino, scomparso un mese fa nei pressi di Via Bellavista, non si hanno ancora notizie.
Qualcuno ha visto Cacao?
Del cagnolino, scomparso un mese fa nei pressi di Via Bellavista, non si hanno ancora notizie.
MORBIO INFERIORE - Cacao è un bellissimo cagnolino di taglia media, scomparso nei primi giorni di ottobre dalla sua abitazione in zona via Bellavista. Purtroppo, a un mese dalla scomparsa, non si hanno ancora sue notizie.
Potrebbe trovarsi ancora nel Mendrisiotto oppure essersi spostato verso il Comasco o nei boschi circostanti.
Chiunque abbia informazioni, anche su avvistamenti risalenti a qualche tempo fa, oppure abbia trovato Cacao e lo abbia messo al sicuro, è pregato di contattare i numeri +41 77 437 07 89 (preferibilmente tramite WhatsApp) o +39 349 340 77 82.
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