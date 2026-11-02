Qualcuno ha visto Cacao?

Potrebbe trovarsi ancora nel Mendrisiotto oppure essersi spostato verso il Comasco o nei boschi circostanti.

Chiunque abbia informazioni, anche su avvistamenti risalenti a qualche tempo fa, oppure abbia trovato Cacao e lo abbia messo al sicuro, è pregato di contattare i numeri +41 77 437 07 89 (preferibilmente tramite WhatsApp) o +39 349 340 77 82.