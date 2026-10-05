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Perso anello a forma di gufo lungo la Piumogna: l'appello per ritrovarlo

La proprietaria chiede aiuto dopo aver perso il prezioso ricordo durante una passeggiata a Faido.
Perso anello a forma di gufo lungo la Piumogna: l'appello per ritrovarlo
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di Redazione
Perso anello a forma di gufo lungo la Piumogna: l'appello per ritrovarlo
La proprietaria chiede aiuto dopo aver perso il prezioso ricordo durante una passeggiata a Faido.

FAIDO - Un anello in argento a forma di gufo, dal grande valore affettivo per la proprietaria, è stato smarrito lunedì lungo il percorso della Piumogna, a Faido.

A lanciare l'appello è Sabrina, che si è accorta della perdita dopo una passeggiata nella zona. «Penso che possa essermi sfilato dal dito senza che me ne accorgessi durante la passeggiata», spiega.

L'anello è particolarmente riconoscibile per la sua forma a gufo. «Ci tengo davvero tantissimo, perché mi è stato regalato per il mio compleanno e per me ha soprattutto un grande valore affettivo».

Chi lo avesse trovato lungo il percorso della Piumogna, o avesse informazioni utili, può contattare Sabrina al numero 076 430 50 63.

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