Perso anello a forma di gufo lungo la Piumogna: l'appello per ritrovarlo

L'anello è particolarmente riconoscibile per la sua forma a gufo. «Ci tengo davvero tantissimo, perché mi è stato regalato per il mio compleanno e per me ha soprattutto un grande valore affettivo».

Chi lo avesse trovato lungo il percorso della Piumogna, o avesse informazioni utili, può contattare Sabrina al numero 076 430 50 63.