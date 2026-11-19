MASSAGNO
Piccolo Amis, dove sei?
Il micio, scomparso a Massagno, non torna a casa dallo scorso 8 novembre.
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Il micio, scomparso a Massagno, non torna a casa dallo scorso 8 novembre.
Piccolo Amis, dove sei?
Il micio, scomparso a Massagno, non torna a casa dallo scorso 8 novembre.
MASSAGNO - Si cerca Amis, un dolcissimo gatto di un anno scomparso lo scorso 8 novembre nella zona di Massagno.
Ha il pelo corto, il mantello tigrato grigio cenere e gli occhi verdi. Diffidente verso gli estranei, potrebbe essere difficile da avvicinare.
Chiunque abbia informazioni è invitato a chiamare il numero 076 549 07 17.
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