Pigghi, che sorpresa: la gatta dispersa è stata ritrovata

L'allarme è praticamente scattato subito. «Noi siamo stati contattati perché si pensava che avessimo un cane da ricerca. Sentendo la disperazione di chi cercava la micia mi sono offerta di aiutare questa donna. Sono stati creati punti cibo monitorati da più fototrappole, anche oltre il paese di Vairano. La signora chi si occupava di Pigghi era convinta che si fosse messa in cammino per tornare a Ranzo. Io ero un po' incredula sul fatto che una miciotta di 15 anni potesse intraprendere un cammino del genere (più di 4 chilometri con in mezzo riali, la strada cantonale, il bosco pieno di ricci). Non abbiamo comunque perso la speranza.»