Pigghi, che sorpresa: la gatta dispersa è stata ritrovata
Grande merito all'associazione Acchiappalevrieri, in particolare alla volontaria Sabrina. Ecco come è andata.
GAMBAROGNO - Si chiama Pigghi, ha 15 anni ed era scomparsa da Vairano, nel Gambarogno, lo scorso 14 ottobre.
Questa splendida gatta nera è stata ritrovata recentemente grazie all'associazione Acchiappalevrieri, in particolare per merito della volontaria Sabrina.
Il racconto della volontaria spiega bene la dinamica dei fatti:
«Pigghi è una gatta randagia di 15 anni che ha vissuto nutrita e monitorata all'esterno con cura e tanta dedizione sotto una tettoia delle FFS a Ranzo. Per cause di forza maggiore non poteva più stare lì. E quindi chi si occupava di lei l'ha portata a casa propria a Vairano con la speranza che si sarebbe potuta ambientare. Dopo circa un mese le è stato permesso di uscire e purtroppo dal 14 ottobre si sono perse le tracce».
L'allarme è praticamente scattato subito. «Noi siamo stati contattati perché si pensava che avessimo un cane da ricerca. Sentendo la disperazione di chi cercava la micia mi sono offerta di aiutare questa donna. Sono stati creati punti cibo monitorati da più fototrappole, anche oltre il paese di Vairano. La signora chi si occupava di Pigghi era convinta che si fosse messa in cammino per tornare a Ranzo. Io ero un po' incredula sul fatto che una miciotta di 15 anni potesse intraprendere un cammino del genere (più di 4 chilometri con in mezzo riali, la strada cantonale, il bosco pieno di ricci). Non abbiamo comunque perso la speranza.»
Sabato 7 novembre, alla sera, la sorpresa. A circa 1,2 chilometri da casa Pigghi si presenta a mangiare in un punto cibo.
«La gioia di averla vista dopo più di tre settimane è stata immensa. L'abbiamo monitorata per vedere come si comportava nei confronti della gabbia e poi lunedì sera finalmente siamo riusciti a prenderla. Pigghi è finalmente potuta tornare a Ranzo previo accordo stabilito dalla signora che se ne occupa con le FFS».