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Un'amicizia spezzata: il nuovo commovente appello

A lanciarlo è il padrone di Aryo, il gatto sparito oltre un anno fa da Breganzona. La sua vicenda ha commosso tante persone.
Un'amicizia spezzata: il nuovo commovente appello
Lettore tio.ch
Fonte Ronni Gharib
elaborata da Redazione
Un'amicizia spezzata: il nuovo commovente appello
A lanciarlo è il padrone di Aryo, il gatto sparito oltre un anno fa da Breganzona. La sua vicenda ha commosso tante persone.

BREGANZONA - Un rapporto meraviglioso. Un'amicizia vera. Spezzatasi di colpo. Quello tra Ronni Gharib e il suo gatto Aryo è un feeling pazzesco. Ma Aryo non si trova più da oltre un anno. Tantissimi gli appelli per farlo tornare a casa. E ora arriva una nuova lettera da parte del suo proprietario. La riportiamo integralmente.

«Mi rivolgo a tutti voi, alla popolazione del Ticino e a chiunque possa leggere queste parole.

Mi chiamo Ronni e da oltre un anno vivo con una domanda che non ha ancora trovato risposta: che fine ha fatto Aryo, il mio gatto?

Aryo è scomparso l'11 ottobre 2025 nella zona di Via Vergiò, a Breganzona. Non era semplicemente un gatto che viveva con me. Era parte della mia quotidianità, un compagno di vita, una presenza affettuosa che riempiva le mie giornate.

Era arrivato dalla Puglia, passando per Milano, e aveva trovato casa con me in Svizzera. Era un gatto socievole, molto comunicativo, amava miagolare e stare in compagnia. Aveva gli occhi verdi, il pelo bianco con macchie grigie e una caratteristica macchia a forma di cuore. Era riconoscibile e aveva un carattere tutto suo.

Da quel giorno, però, la mia vita è cambiata.

Quando un animale scompare, non scompare soltanto lui: rimangono le domande, l'ansia, il senso di impotenza e un vuoto difficile da spiegare a chi non ha mai vissuto un'esperienza simile.

Per mesi ho cercato di capire cosa potesse essergli successo. Mi sono chiesto se fosse ancora in zona, se qualcuno lo avesse trovato, se fosse stato accolto da un'altra famiglia oppure se, spaventato, si fosse allontanato.

Tra le possibilità che non posso escludere c'è anche quella che Aryo sia salito accidentalmente su un veicolo, magari attratto da un luogo riparato, e sia stato trasportato lontano da Breganzona senza che nessuno se ne accorgesse.

Non ho certezze. Ed è proprio questa mancanza di risposte a rendere tutto ancora più doloroso.

C'è anche un altro aspetto che vorrei far comprendere: chi perde un animale domestico non vive semplicemente un momento di tristezza. Vive un'attesa continua. Ogni fotografia di un gatto simile, ogni segnalazione, ogni telefonata può riaccendere la speranza. Ma quando una pista non trova conferma, bisogna ricominciare da capo.

Non sapere se Aryo sia vivo, se abbia trovato qualcuno che si prenda cura di lui o se stia ancora cercando la strada di casa è una sofferenza che non si può facilmente descrivere.

Eppure, dopo tutto questo tempo, non ho mai smesso di cercarlo.

Recentemente sono emerse nuove segnalazioni nella zona di Figino, vicino a Grancia, riguardanti un gatto molto simile ad Aryo. Non abbiamo ancora la certezza che si tratti proprio di lui, ma le somiglianze sono tali da meritare attenzione.

Per questo motivo desidero rinnovare pubblicamente il mio appello.

Aryo possiede un microchip registrato sia in Svizzera sia in Italia. Quando è scomparso indossava anche un collare GPS.

Chiedo a chiunque abbia visto un gatto con queste caratteristiche, soprattutto nelle zone di Figino, Grancia, Breganzona e nei comuni limitrofi, di non ignorare una possibile segnalazione.

Vorrei rivolgermi anche a chi potrebbe averlo trovato e accolto in casa pensando che fosse un gatto randagio. Se Aryo vive con voi, se lo avete soccorso o se conoscete qualcuno che potrebbe averlo trovato, vi chiedo di contattarmi. Non cerco polemiche né giudizi: desidero soltanto sapere che fine abbia fatto e, se possibile, riabbracciarlo.

Non voglio nemmeno escludere che qualcuno possa aver visto qualcosa senza rendersi conto dell'importanza di ciò che ha osservato.

A volte basta un piccolo dettaglio, un ricordo o una segnalazione che all'epoca sembrava insignificante per ricostruire una storia.

Mi rivolgo quindi alla sensibilità di tutti voi: condividete questo appello, parlatene con amici, vicini e conoscenti. Potrebbe esserci qualcuno che sa qualcosa e che ancora non ha collegato quella situazione alla scomparsa di Aryo.

Non chiedo un miracolo. Chiedo soltanto una possibilità, una risposta, un aiuto.

Aryo non è un ricordo che ho deciso di conservare: è un gatto che sto ancora aspettando.

Finché non avrò una risposta, continuerò a cercarlo.

Grazie di cuore a tutte le persone che in questo anno hanno condiviso gli appelli, prestato attenzione alle segnalazioni e dimostrato vicinanza.

A volte un gesto apparentemente piccolo può cambiare la vita di qualcuno.

E magari, proprio grazie a una vostra condivisione, Aryo potrà finalmente ritrovare la strada di casa».

Lettore tio.chLa locandina realizzata da Ronni Gharib.

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