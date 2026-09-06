Crans-Montana: Beloved ha ricevuto una settantina di richieste

Leuthard: 'lavoro faticoso e pesante'

Alla RTS in serata Doris Leuthard ha spiegato la partenza di diversi membri del consiglio sostenendo che forse alcuni avessero sottovalutato la portata del compito. "Il lavoro è faticoso e pesante, ma ora abbiamo una buona squadra operativa e un consiglio di fondazione attivo e positivo", ha spiegato l'ex consigliera federale.