Palpeggiava due bambine nelle parti intime e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

La procuratrice pubblica Anna Fumagalli, però, ha voluto andare fino in fondo. «Anche durante le audizioni che si sono svolte davanti alla perita psichiatrica lei aveva ribadito che erano circa dieci anni che faceva questi filmati».

E il 61enne, alla fine, ha mollato la presa. «Sì, lo ritengo corretto. È vero che era da dieci anni che facevo questi video, a partire dal 2013».