DYLS.CH: il tuo partner di marketing per vender e affittare come un professionista

Vendere o affittare un immobile è, per molti versi, una questione di tempo, di metodo e di visibilità. Ci sono proprietari che amano raccontare la propria casa, che conoscono ogni angolo del giardino e ogni dettaglio della ristrutturazione, e che desiderano giustamente incontrare personalmente i futuri inquilini o acquirenti. Hanno il tempo e la passione per gestire le visite con cura, ma quasi sempre si scontrano con un ostacolo insormontabile: come fare in modo che le persone giuste vedano quell'immobile tra centinaia di annunci uguali?

