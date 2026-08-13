DYLS.CH: il tuo partner di marketing per vender e affittare come un professionista
Hai il tempo per mostrare il tuo immobile ma ti manca la 'bacchetta magica' per farlo emergere nel mercato? Ecco come l'esperienza accumulata con TiAffitto e ViverTI ha dato vita a un sistema che rivoluziona la promozione immobiliare in Ticino.
Hai il tempo per mostrare il tuo immobile ma ti manca la 'bacchetta magica' per farlo emergere nel mercato? Ecco come l'esperienza accumulata con TiAffitto e ViverTI ha dato vita a un sistema che rivoluziona la promozione immobiliare in Ticino.
Vendere o affittare un immobile è, per molti versi, una questione di tempo, di metodo e di visibilità. Ci sono proprietari che amano raccontare la propria casa, che conoscono ogni angolo del giardino e ogni dettaglio della ristrutturazione, e che desiderano giustamente incontrare personalmente i futuri inquilini o acquirenti. Hanno il tempo e la passione per gestire le visite con cura, ma quasi sempre si scontrano con un ostacolo insormontabile: come fare in modo che le persone giuste vedano quell'immobile tra centinaia di annunci uguali?
Spesso il fai-da-te si ferma davanti alla complessità spietata del marketing digitale moderno. Una foto scattata in fretta con lo smartphone, per quanto fatta con amore, non riesce minimamente a trasmettere il calore, le proporzioni e il valore reale di una proprietà. Un annuncio pubblicato sui portali e poi lasciato a se stesso sprofonda in poche ore nelle pagine più profonde, diventando invisibile.
È esattamente da questa consapevolezza che nasce DYLS.ch: non come un'alternativa che esclude il proprietario, ma come il più potente potenziatore di opportunità oggi disponibile sul mercato ticinese.
CIÒ CHE TIAFFITTO E VIVERTI CI HANNO INSEGNATO SUL MARKETING
Non si inventa nulla per caso. Prima di creare DYLS.ch, il nostro gruppo ha dovuto imparare a conoscere le viscere del mercato immobiliare attraverso due dei brand più amati e seguiti del Ticino: TiAffitto.ch e ViverTI.ch.
Ogni giorno, analizzando migliaia di interazioni, leggendo le frustrazioni degli inquilini in cerca di casa e ascoltando le preoccupazioni dei proprietari, abbiamo capito una verità fondamentale: il marketing immobiliare non è un lusso per pochi, ma una scienza esatta. Abbiamo imparato che l'emozione si costruisce attraverso la luce perfetta di una fotografia professionale, che la scelta delle parole in un annuncio può decuplicare i contatti profilati, e che la costanza nella pubblicazione è l'unico vero antidoto all'anonimato.
Tutto ciò che TiAffitto e ViverTI ci hanno insegnato in anni di successi sul campo è stato distillato e messo al servizio di un unico obiettivo: dare a chiunque la possibilità di promuovere il proprio immobile con gli stessi standard dei grandi marchi, senza però dover rinunciare al controllo della trattativa.
COME FUNZIONA DAVVERO: IL METODO PASSO DOPO PASSO
Molti ci chiedono: 'Ma come fate a garantire risultati straordinari senza una provvigione finale?'. La risposta sta nella trasparenza del nostro processo e nell'efficienza di un modello pensato per tagliare i costi superflui, concentrandosi solo su ciò che produce valore reale. Ecco come funziona, nei dettagli, il sistema DYLS.ch:
- Rielaborazione Fotografica Professionale: Non serve che tu sia un fotografo. Tu ci mandi le foto del tuo immobile e il nostro team di esperti di post-produzione le rielabora al meglio. Utilizziamo tecniche avanzate per correggere luci, colori e prospettive, trasformando semplici scatti in immagini da rivista capaci di catturare immediatamente l'attenzione. Per chi vuole il massimo, integriamo contenuti spettacolari per mostrare il contesto e il territorio circostante in modo emozionale.
- Il Copywriting che Converte: Le parole contano. I nostri redattori confezionano una descrizione sartoriale dell'immobile, studiata per attrarre acquirenti o inquilini realmente interessati e filtrando in partenza i perditempo.
- La Diffusione Capillare e Costante: L'annuncio non viene semplicemente caricato e abbandonato. DYLS.ch assicura una presenza forte e costante sui principali portali immobiliari del Cantone, con una strategia di ripubblicazione quotidiana che mantiene sempre l'immobile in cima alle ricerche.
- Il Risparmio del Costo 'Una Tantum': Invece di prosciugare i tuoi guadagni con percentuali astronomiche sul valore dell'immobile, DYLS.ch adotta una formula a costo fisso una tantum. Nessuna sorpresa, nessun costo nascosto.
LA FALSA ILLUSIONE DEL 'FACCIO DA SOLO' E IL VERO RISPARMIO
Molti pensano che gestire la locazione o la vendita in totale autonomia significhi automaticamente azzerare le spese. In realtà, carta alla mano, il fai-da-te si rivela spesso un'illusione molto costosa. Provate a sommare il costo per l'inserimento e il 'pusher' di visibilità sui singoli portali (che si pagano salati ad ogni rinnovo), il costo per servizi di editing fotografico esterno, le decine di ore perse a smistare chiamate inutili e la frustrazione di settimane senza un contatto serio.
Con DYLS.ch tutto questo si azzera in un unico gesto. Grazie alla nostra formula a costo una tantum, hai la certezza di avere il tuo immobile pubblicato ovunque, con le tue foto rielaborate e valorizzate al massimo, senza sprecare un solo franco in esperimenti fallimentari. Non stai semplicemente risparmiando le migliaia di franchi di una provvigione d'agenzia: stai risparmiando rispetto agli stessi costi frammentati del fai-da-te, ottenendo una diffusione che da soli sarebbe economicamente impossibile da sostenere.
LIBERTÀ DI GESTIONE, RISULTATI D'ECCELLENZA
Il vero punto di forza di questo modello è la libertà assoluta. Tu rimani l'unico e solo punto di riferimento per le visite. Sei tu ad accogliere le persone, a raccontare la storia della tua casa, a stringere la mano al futuro acquirente o a scegliere l'inquilino ideale con cui instaurare un buon rapporto. Nel frattempo, il motore digitale di DYLS lavora incessantemente dietro le quinte, facendo arrivare sul tuo telefono una valanga di contatti qualificati e profilati.
UNA SCELTA STRATEGICA PER IL TICINO DI OGGI
Se hai il tempo per mostrare il tuo immobile e la voglia di gestire le relazioni di persona, non affidarti al caso e non farti spennare da commissioni anacronistiche. Affidati a chi ha fatto del marketing la propria arte. Con DYLS.ch, i risultati da grande agenzia sono finalmente nelle tue mani.
DYLS.ch
The Only Way To Sell
www.DYLS.ch
+41 91 921 24 28 | WhatsApp: +41 78 404 56 75
info@dyls.ch
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