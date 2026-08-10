Il grande esodo: perché i luganesi stanno scoprendo il bellinzonese
I numeri parlano chiaro. Il 31,4% di chi arriva a Bellinzona viene dal Luganese. E non torna indietro.
I numeri parlano chiaro. Il 31,4% di chi arriva a Bellinzona viene dal Luganese. E non torna indietro.
C'è qualcosa che sta succedendo in ticino
C'è un fenomeno silenzioso che sta ridisegnando la mappa del Canton Ticino. Un esodo gentile, fatto di scatoloni, traslochi e nuove chiavi. Un flusso costante di persone — giovani coppie, famiglie, professionisti — che lasciano il distretto di Lugano e scelgono il Bellinzonese come nuova casa.
Non è un'opinione. Sono numeri. Numeri dell'Ufficio cantonale di statistica che non lasciano spazio a interpretazioni.
I numeri che fanno riflettere
Secondo i dati ufficiali pubblicati dal Corriere del Ticino nel gennaio 2025, nel solo anno 2024 Bellinzona ha registrato 3'050 nuovi arrivi contro 2'410 partenze. Un saldo positivo di 640 persone in un solo anno.
Ma il dato più impressionante è questo: il 31,4% di TUTTI i nuovi arrivi a Bellinzona proviene dal Luganese. Non dal Locarnese. Non dalle Tre Valli. Dal Luganese. Quasi uno su tre.
E non è un caso isolato. Tra il 2016 e il 2020, il distretto di Bellinzona ha guadagnato quasi 1'000 abitanti provenienti in maggior parte dal distretto di Lugano — come confermato dalla RSI con dati dell'Ufficio cantonale di statistica.
Dall'aggregazione del 2017, la popolazione di Bellinzona è cresciuta del 7,2%, raggiungendo 46'544 abitanti a fine 2024. È il sesto anno consecutivo di crescita. Bellinzona è l'unica grande città ticinese che non ha MAI registrato perdite di popolazione negli ultimi anni.
Chi arriva? Soprattutto giovani tra i 25 e i 29 anni. Circa 100 all'anno. Giovani coppie che vogliono mettere su famiglia. Professionisti che hanno capito che la qualità della vita non si misura in boutique per metro quadro.
Ma perché? Cosa ha il bellinzonese che il luganese non ha?
La risposta è semplice e complessa allo stesso tempo. Non è una cosa sola. È un insieme di fattori che, messi insieme, creano un'equazione irresistibile.
1. Gli affitti: la differenza che cambia la vita
Parliamoci chiaro. A Lugano Centro, un 3.5 locali decente parte da CHF 2'500-3'000 al mese. A Bellinzona, con lo stesso budget, vivi in un 5.5 locali con camino d'epoca, giardino e vista sui castelli.
Non stiamo parlando di una differenza del 5%. Stiamo parlando del 30-40% in meno sugli affitti. Che tradotto in franchi significa CHF 800-1'200 in più nel tuo portafoglio ogni mese. Ogni mese. Per anni.
Sono CHF 10'000-15'000 all'anno che puoi investire nella tua famiglia, nelle vacanze, nel risparmio. O semplicemente nel vivere senza l'ansia di fine mese.
2. Lo spazio: respira
A Lugano, 60 m² sono un lusso. A Bellinzona, 120 m² sono la normalità. Stanze vere, non armadi con una finestra. Cucine dove puoi cucinare davvero, non angoli cottura dove devi scegliere tra il frigorifero e il tavolo.
E poi c'è il giardino. Quello che a Lugano è un privilegio da milionari, a Bellinzona è un'opzione concreta. Per i tuoi figli. Per il tuo cane. Per te.
3. I castelli: vivere dentro la storia
Bellinzona è Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Non "vicino" a un sito UNESCO. Non "a 30 minuti" da un sito UNESCO. È il sito UNESCO. Ci vivi dentro. Ogni giorno.
Castelgrande, Montebello, Sasso Corbaro. Tre sentinelle che vegliano su di te da 600 anni. Le vedi dalla finestra quando ti svegli. Le attraversi quando vai a fare la spesa. Le illumini con lo sguardo ogni sera. Questo non ha prezzo. E non lo trovi a Lugano.
4. Il collegamento: 20 minuti e sei a lugano
"Ma è lontano!" — dicono quelli che non ci sono mai stati. La realtà? Bellinzona è a 20 minuti di treno da Lugano. Venti minuti. Meno del tempo che perdi nel traffico da Paradiso a Molino Nuovo nelle ore di punta.
E con l'AlpTransit, sei a Zurigo in 90 minuti. A Milano in poco più di un'ora. Bellinzona non è isolata. È il nodo ferroviario del Ticino. Il centro di tutto.
5. La qualità della vita: quella vera
Il mercato del sabato con i formaggi d'alpeggio. Le passeggiate lungo il Ticino. I grotti nascosti nelle valli. Le feste di quartiere dove tutti si conoscono. I bambini che giocano in piazza fino a sera.
Questa è qualità della vita. Non il traffico di Via Nassa. Non il parcheggio a CHF 4 l'ora. Non l'aperitivo da CHF 25 in un locale dove nessuno ti conosce.
A Bellinzona la vita ha un ritmo diverso. Più umano. Più vero. E chi ci arriva da Lugano, dopo sei mesi dice sempre la stessa cosa: "Perché non l'ho fatto prima?"
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