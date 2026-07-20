Come trasferirsi in Svizzera

Mentre in Italia il potere d'acquisto e crollato del 7,9% rispetto ai livelli pre-COVID, la Svizzera ha registrato nel 2024 la prima crescita salariale reale dal 2020: +0,7%. A giugno 2025 la Banca Nazionale Svizzera ha abbassato i tassi allo 0,25%. I mutui sono ai minimi storici. Non e solo questione di stipendio: e questione di costruire ricchezza vera.

