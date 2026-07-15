Il tuo condominio è diventato un campo di battaglia?
Preventivi al ribasso, assemblee che finiscono in rissa e lavori mai eseguiti. Ecco perché risparmiare sull'amministratore ti sta costando la salute mentale.
Preventivi al ribasso, assemblee che finiscono in rissa e lavori mai eseguiti. Ecco perché risparmiare sull'amministratore ti sta costando la salute mentale.
Le assemblee condominiali non dovrebbero essere un ring. Non dovresti andare alla riunione annuale con lo stomaco chiuso, preparandoti a urlare per due ore contro il vicino del terzo piano per una banale perdita d'acqua o per il rumore insopportabile dopo le 22.
Eppure, in Ticino, questa è la realtà di centinaia di Proprietà Per Piani (PPP). Vere e proprie faide interne che logorano i rapporti, distruggono il valore degli immobili e rendono la vita impossibile. E sai qual è il vero problema? Non sono i tuoi vicini. È la persona che avete pagato per gestire tutto questo. O meglio, la persona che avete pagato TROPPO POCO.
La trappola dei preventivi al ribasso
Negli ultimi anni, il mercato delle amministrazioni condominiali ha subito un tracollo. Per accaparrarsi i mandati, molti sedicenti amministratori hanno iniziato ad abbassare i prezzi in modo ridicolo.
Ma facciamo due conti: se un amministratore ti chiede una cifra irrisoria per gestire uno stabile di venti appartamenti, quanto tempo pensi che dedicherà realmente al tuo condominio? Te lo dico io: ZERO.
Il risultato? Le email vengono ignorate. Le chiamate cadono nel vuoto. Il citofono rotto resta rotto per mesi. L'ascensore si blocca e nessuno interviene. E quando c'è un problema tra vicini, invece di mediare e risolvere la situazione, questo "professionista" alza le mani e vi lascia scannare tra di voi. La mancanza di qualità si paga con la rabbia generale.
Il degrado che nessuno gestisce
Citofoni rotti, ascensori fuori servizio da mesi, posta che trabocca, vernice che si scolla. Ogni giorno che passa senza manutenzione è un giorno in cui il valore del tuo immobile scende. E tu paghi le spese condominiali per cosa, esattamente? Per finanziare l'incompetenza di qualcuno che non risponde nemmeno al telefono?
E intanto la rabbia cresce. I vicini si accusano a vicenda, si formano fazioni, le assemblee diventano campi di battaglia. Ma il nemico non è il tuo vicino: è l'assenza totale di una gestione professionale.
Un amministratore non è un passacarte
Un vero amministratore non si limita a inviare i bollettini delle spese una volta all'anno. Un vero amministratore è un manager, un mediatore e, a volte, un pompiere che spegne gli incendi prima che distruggano lo stabile.
Serve qualcuno che faccia il suo dovere. Qualcuno che risponda al telefono. Qualcuno che conosca gli artigiani giusti e si assicuri che i lavori di manutenzione vengano eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti. Serve qualcuno che abbia l'autorevolezza per far rispettare il regolamento e la capacità di portare la PACE all'interno dello stabile.
E se esistesse un modo diverso di fare amministrazione?
Immagina di tornare a casa senza quella sensazione di nodo allo stomaco. Immagina un'assemblea che dura quaranta minuti, dove ogni punto viene risolto e tutti escono soddisfatti. Immagina di chiamare e che qualcuno risponda. Immagina che l'artigiano arrivi davvero, nei tempi promessi, e che il lavoro venga fatto bene.
Non è utopia. È semplicemente quello che succede quando l'amministrazione viene fatta con dedizione, competenza e rispetto per chi ci affida il proprio stabile. Quando il prezzo non è l'unico criterio di scelta, ma lo è la qualità della vita di chi abita quegli spazi.
Noi di Ti-Amministro abbiamo scelto di lavorare così. Pochi stabili, seguiti bene. Artigiani selezionati. Risposte entro 24 ore. Mediazione reale tra vicini. E soprattutto, la convinzione che un condominio sereno non è un lusso: è un diritto.
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Ti-Amministro.
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