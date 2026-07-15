Il tuo condominio è diventato un campo di battaglia?

Eppure, in Ticino, questa è la realtà di centinaia di Proprietà Per Piani (PPP). Vere e proprie faide interne che logorano i rapporti, distruggono il valore degli immobili e rendono la vita impossibile. E sai qual è il vero problema? Non sono i tuoi vicini. È la persona che avete pagato per gestire tutto questo. O meglio, la persona che avete pagato TROPPO POCO.

La trappola dei preventivi al ribasso