Il Ticino si svuota, ma il tuo appartamento no

Il mercato è cambiato radicalmente. La concorrenza è spietata. Gli inquilini si spostano verso il Bellinzonese in cerca di affitti più convenienti, o pretendono standard qualitativi molto più alti. Il presidente della CATEF, Gianluigi Piazzini, ha definito il mercato attuale "confuso" e ha avvertito: "Stiamo perdendo tempo prezioso."