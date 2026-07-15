Il Ticino si svuota, ma il tuo appartamento no
La verità sui 4.936 immobili sfitti nel nostro Cantone e perché il tuo rischia di rimanerci per sempre. Se smetti di fare questo errore.
La verità sui 4.936 immobili sfitti nel nostro Cantone e perché il tuo rischia di rimanerci per sempre. Se smetti di fare questo errore.
Guardiamo in faccia i numeri, perché i numeri non mentono.
Secondo gli ultimi dati ufficiali dell'Ufficio di Statistica (settembre 2025), in Ticino ci sono 4.936 abitazioni vuote. E sapete qual è il dato più allarmante? L'80,6% di queste sono in affitto. Quasi quattromila appartamenti che non producono un franco, ma continuano a generare spese.
Mentre nel resto della Svizzera il tasso di sfitto è crollato all'1% — un record storico al ribasso, il più basso degli ultimi vent'anni — il Ticino viaggia a quasi il doppio della media nazionale con l'1,92%. Nel Mendrisiotto sfioriamo il 4%, con picchi oltre il 7% a Chiasso. Lugano supera il 2%.
Cosa significa questo per voi, proprietari? Significa che la festa è finita.
L'illusione del cartello "affittasi"
Fino a qualche anno fa, bastava appendere un cartello sbiadito al cancello o pubblicare due foto buie scattate con il cellulare su un portale gratuito. Il telefono squillava, la fila si formava, e voi potevate permettervi il lusso di fare il casting agli inquilini come se foste a Hollywood.
Oggi, quel cartello ingiallisce al sole. Le settimane diventano mesi. I mesi diventano anni. E ogni mese che passa, sono migliaia di franchi bruciati in spese condominiali, tasse e mancato reddito.
Il mercato è cambiato radicalmente. La concorrenza è spietata. Gli inquilini si spostano verso il Bellinzonese in cerca di affitti più convenienti, o pretendono standard qualitativi molto più alti. Il presidente della CATEF, Gianluigi Piazzini, ha definito il mercato attuale "confuso" e ha avvertito: "Stiamo perdendo tempo prezioso."
L'inquilino non è un suddito. È un cliente.
Questa è la pillola più amara da ingoiare per molti proprietari ticinesi. L'inquilino di oggi ha l'imbarazzo della scelta. Se si sente trattato con sufficienza, se l'annuncio è sciatto, se l'appartamento non è presentato in modo impeccabile, passa semplicemente al prossimo. Ce ne sono altri 4.935 tra cui scegliere.
Il fai-da-te è diventato un suicidio finanziario. Pensate di risparmiare non affidandovi a dei professionisti? Calcolate quanto vi costa un solo mese di sfitto. Ora moltiplicatelo per sei. Ecco quanto vi è costato il vostro "risparmio".
La tempesta perfetta del 2026
Come se non bastasse, l'esplosione degli affitti brevi ha drogato il mercato. A Lugano, gli Airbnb sono quasi quadruplicati in cinque anni: da 266 appartamenti nel 2020 a 1.127 nel 2025. Questo fenomeno ha creato false aspettative di rendimento facile e ha sottratto abitazioni al mercato residenziale stabile.
Aggiungiamo un altro tassello: l'abolizione del valore locativo, votata dal popolo svizzero nel settembre 2025. Quando entrerà in vigore (non prima del 2028), perderete le deduzioni fiscali per la manutenzione. Costruire e ristrutturare costa sempre di più.
In questo scenario caotico, lasciare il vostro immobile in balia del caso o del fai-da-te è come navigare in tempesta senza bussola.
La soluzione per non rimanere al buio
Noi di TiAffitto non facciamo miracoli. Facciamo marketing immobiliare scientifico.
Non siamo l'agenzia generalista che vende ville da dieci milioni e nel tempo libero prova a piazzare il vostro 3.5 locali. Noi facciamo solo locazioni. Dal 2008. Siamo gli specialisti. Gli originali.
Sappiamo esattamente come valorizzare il vostro immobile, come posizionarlo sul mercato per farlo spiccare in mezzo a quei 4.936 concorrenti, e come intercettare l'inquilino perfetto. Quello solvibile, referenziato, che tratterà la vostra casa come se fosse sua.
Non lasciate che il vostro investimento diventi un buco nero finanziario. Il mercato non aspetta, e i mesi di sfitto non ve li rimborserà nessuno.
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