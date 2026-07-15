La fuga dal caldo: perché il vero affare immobiliare oggi si fa in quota

Non è un'anomalia passeggera. È la nuova normalità. I dati di MeteoSvizzera parlano chiaro: la Svizzera si è già riscaldata di +2,8°C rispetto all'era preindustriale. Abbiamo appena vissuto un'ondata di caldo STORICA a giugno 2026, con record assoluti come i 39°C a Basilea e i 37,1°C a Zurigo. In Ticino, le notti tropicali con minime sopra i 25°C stanno diventando la regola. Tredici giorni tropicali consecutivi a Berna: record dal 1864.



Il riscaldamento climatico non è più un dibattito da telegiornale. È un fattore che sta ridisegnando brutalmente le regole del mercato immobiliare in questo preciso momento. Mentre la massa continua a scannarsi per bilocali soffocanti in pianura, chi ha visione sta guardando altrove. Sta guardando in alto.