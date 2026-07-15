Il sogno infranto dell'inquilino ticinese

Non stiamo parlando di castelli o ville hollywoodiane. I desideri di chi cerca casa in Ticino sono profondamente umani e legittimi. Si cerca la luce naturale, perché vivere in appartamenti bui deprime l'anima. Si cerca un balcone o un pezzetto di giardino, perché il contatto con l'aria aperta non è un lusso, ma una necessità vitale. Si cerca una stanza in più per il telelavoro, diventato ormai la norma per molti professionisti.

