L'invasione silenziosa
Perché affittare agli studenti stranieri è il nuovo oro del Ticino
Perché affittare agli studenti stranieri è il nuovo oro del Ticino
Ogni anno, tra agosto e settembre, si ripete la stessa scena. Migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo atterrano in Ticino con una valigia piena di sogni, un'ammissione universitaria in tasca e un problema gigantesco: non sanno dove dormire.
Mentre molti proprietari immobiliari guardano agli studenti con diffidenza, i più furbi stanno già capitalizzando su quella che è diventata la nicchia più redditizia e sicura del mercato immobiliare svizzero.
I NUMERI DI UNA CRISI CHE PUÒ FARTI ARRICCHIRE
Guardiamo i dati reali. Solo l'USI (Università della Svizzera italiana) conta ormai quasi 5.000 studenti, di cui un impressionante 60% proviene dall'estero. A questi si aggiungono i numeri in costante crescita della SUPSI. Parliamo di migliaia di giovani internazionali che ogni anno cercano disperatamente un tetto.
La situazione è così critica che l'USI ha dovuto introdurre il numero chiuso per gestire gli spazi, e la RSI ha recentemente lanciato l'allarme: Lugano sta andando verso una crisi dell'alloggio paragonabile a quella di Zurigo o Milano. Le residenze universitarie sono sature, con liste d'attesa che durano semestri interi.
Nel mercato libero, una semplice stanza in un appartamento condiviso a Lugano viene ormai affittata tra gli 800 e i 1.200 franchi al mese. Fai i conti: un appartamento di 3.5 locali, che a una famiglia affitteresti a fatica a 1.600 franchi, affittato a stanze a studenti internazionali può generare oltre 2.500 franchi mensili.
IL MITO DELLO STUDENTE "DISTRUTTORE"
"Ma gli studenti mi distruggono la casa!" Questa è la frase che sentiamo ripetere più spesso dai proprietari spaventati. È un mito che appartiene agli anni '90.
Oggi, lo studente internazionale che viene a studiare in Svizzera non è il protagonista di un film americano sui college. È un giovane altamente motivato, spesso supportato da famiglie benestanti (che fanno da garanti solidissimi) o da borse di studio internazionali. Vengono in Ticino per l'eccellenza accademica, non per fare feste distruttive.
Inoltre, il turnover è prevedibile e garantito. I cicli di studio durano tre o cinque anni. Non avrai mai il problema dell'inquilino moroso che si barrica in casa per decenni appellandosi a ogni cavillo legale. Quando il ciclo di studi finisce, l'appartamento si libera, pronto per essere riaffittato (magari a un prezzo adeguato al nuovo mercato) alla generazione successiva.
LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO PER I PROPRIETARI
Affittare agli studenti internazionali è incredibilmente redditizio, ma richiede una gestione specifica. Contratti multilingue, gestione dei subentri frequenti, coordinamento delle pulizie tra un semestre e l'altro, e la capacità di intercettare la domanda prima ancora che questi ragazzi mettano piede in Svizzera.
È qui che entra in gioco TiAffitto. Noi non ci limitiamo a mettere un cartello fuori dal tuo palazzo. Noi intercettiamo gli studenti internazionali mesi prima del loro arrivo, gestiamo tutta la burocrazia (spesso complessa per chi viene dall'estero), verifichiamo le garanzie finanziarie delle famiglie d'origine e ci occupiamo della gestione corrente.
Tu devi solo incassare un rendimento nettamente superiore alla media di mercato, senza lo stress della gestione quotidiana.
TRASFORMA IL TUO SFITTO IN UNA RENDITA GARANTITA
Mentre il tasso di sfitto in Ticino preoccupa molti proprietari, c'è un esercito di studenti internazionali disposto a pagare ottime cifre per un alloggio dignitoso. Non lasciare che il tuo appartamento prenda polvere mentre aspetti la "famiglia perfetta" che forse non arriverà mai.
Il mercato è cambiato. Chi si adatta, prospera. Chi resta ancorato ai vecchi modelli, paga le spese condominiali a vuoto.
Affidaci il tuo immobile. Lo trasformeremo nella casa svizzera di brillanti studenti internazionali, e in una rendita sicura e superiore per te.
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