L'invasione silenziosa

"Ma gli studenti mi distruggono la casa!" Questa è la frase che sentiamo ripetere più spesso dai proprietari spaventati. È un mito che appartiene agli anni '90.



Oggi, lo studente internazionale che viene a studiare in Svizzera non è il protagonista di un film americano sui college. È un giovane altamente motivato, spesso supportato da famiglie benestanti (che fanno da garanti solidissimi) o da borse di studio internazionali. Vengono in Ticino per l'eccellenza accademica, non per fare feste distruttive.



Inoltre, il turnover è prevedibile e garantito. I cicli di studio durano tre o cinque anni. Non avrai mai il problema dell'inquilino moroso che si barrica in casa per decenni appellandosi a ogni cavillo legale. Quando il ciclo di studi finisce, l'appartamento si libera, pronto per essere riaffittato (magari a un prezzo adeguato al nuovo mercato) alla generazione successiva.