Togliete l'intelligenza artificiale agli stolti

Il vero dramma non è che l'AI possa sostituire i lavoratori competenti. Il vero dramma è che l'AI sta dando agli incompetenti l'illusione di poter competere con i competenti. È come se avessimo distribuito diplomi di laurea stampati al supermercato: il pezzo di carta c'è, ma dietro non c'è assolutamente nulla.



Il dirigente che non ha mai capito un bilancio ora "chiede all'AI di analizzare i numeri" e si presenta con grafici colorati che non sa interpretare. Il consulente che non ha mai avuto un'idea propria ora sforna "white paper" di quaranta pagine che sono la quintessenza del nulla cosmico, ma con un'impaginazione impeccabile. Il professionista che non si è aggiornato dal 1997 ora cita "le ultime tendenze del settore" copiando pari pari quello che gli ha scritto ChatGPT, senza verificare una singola fonte, senza capire un singolo concetto, senza aggiungere un singolo grammo di valore.

