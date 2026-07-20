Togliete l'intelligenza artificiale agli stolti
Dicono che l'AI ci renderà tutti dei geni. Falso. L'Intelligenza Artificiale è come il denaro: non cambia chi sei, si limita ad amplificare spietatamente la tua vera natura.
Dicono che l'AI ci renderà tutti dei geni. Falso. L'Intelligenza Artificiale è come il denaro: non cambia chi sei, si limita ad amplificare spietatamente la tua vera natura.
C'è un fenomeno antropologico di rara comicità che si sta consumando sotto i nostri occhi in questi mesi, e meriterebbe uno studio accademico. Parliamo di quella categoria di individui — prevalentemente maschi sopra i cinquant'anni, con una carriera costruita più sulla presenza fisica che sulle competenze reali — che hanno scoperto l'Intelligenza Artificiale e si sono improvvisamente convinti di essere diventati dei luminari.
Li riconoscete facilmente. Sono quelli che fino a ieri non sapevano allegare un PDF a un'e-mail. Quelli che chiamavano il nipote per "aggiustare il computer" quando si bloccava il mouse. Quelli che in trent'anni di carriera non hanno mai letto un libro che non fosse l'orario dei treni. Ebbene, questi stessi individui oggi si presentano alle riunioni con l'aria di chi ha appena scoperto il fuoco, pronunciando frasi come "ho chiesto all'Intelligenza Artificiale" con la stessa solennità con cui Archimede gridò "Eureka".
IL GRANDE EQUIVOCO: AVERE UNO STRUMENTO NON SIGNIFICA SAPERLO USARE
Permettetemi un'analogia che anche i meno dotati potranno comprendere. Se regalate un pianoforte a coda Steinway a un individuo che non ha mai studiato musica, non otterrete un concertista. Otterrete un signore che pesta i tasti a caso producendo un rumore insopportabile, convinto tuttavia di essere il nuovo Chopin perché "lo strumento è di qualità".
Con l'Intelligenza Artificiale accade esattamente questo. Lo strumento è straordinario, nessuno lo nega. Ma lo strumento, per definizione, amplifica le capacità di chi lo utilizza. Se le capacità di partenza sono prossime allo zero, l'amplificazione dello zero resta, con buona pace della matematica, zero. Anzi, peggio: diventa uno zero rumoroso, prolisso e insopportabilmente convinto di sé.
Il sessantenne che non ha mai avuto un pensiero originale in vita sua ora genera venti pagine di "analisi strategica" in cinque minuti e le invia a tutto il reparto con l'oggetto "Vi allego le mie riflessioni". Le sue riflessioni. Come se copiare e incollare l'output di un algoritmo senza nemmeno rileggerlo costituisse un atto intellettuale. Come se premere "Genera" fosse equivalente a pensare.
LA REGOLA AUREA DEL DENARO APPLICATA ALL'ALGORITMO
Esiste un principio antico quanto il commercio stesso: il denaro non cambia le persone, le rivela. Consegnate un milione di franchi a un individuo colto, generoso e dotato di visione: costruirà qualcosa di significativo. Consegnate lo stesso milione a un mentecatto vanitoso: comprerà un orologio osceno, un'automobile che non sa guidare e un guardaroba che farebbe piangere un sarto cieco.
L'Intelligenza Artificiale obbedisce alla medesima legge con una precisione quasi poetica. Nelle mani di una mente preparata, curiosa e disciplinata, l'AI diventa un moltiplicatore di eccellenza. Permette di esplorare connessioni inedite, di accelerare processi creativi genuini, di risolvere problemi che richiederebbero settimane in poche ore. È uno strumento magnifico per chi ha già qualcosa da dire.
Ma nelle mani di chi non ha mai avuto nulla da dire — e parliamo di una fetta considerevole della popolazione dirigenziale over 55 di questo Paese — l'AI diventa semplicemente un generatore industriale di aria fritta. Un megafono collegato al vuoto. Un amplificatore di mediocrità che trasforma il silenzio imbarazzante di chi non sa cosa dire nel rumore assordante di chi dice troppo senza dire niente.
L'ILLUSIONE DELLA COMPETENZA ISTANTANEA
C'è qualcosa di profondamente tragicomico nel vedere un uomo che per trent'anni ha delegato ogni compito minimamente intellettuale alla segretaria, che non ha mai scritto un testo più lungo di un SMS, che confonde "strategia" con "fare quello che si è sempre fatto", improvvisamente atteggiarsi a pensatore digitale perché ha imparato a digitare un prompt.
Questi signori — li chiameremo i "Geni del Prompt" — hanno sviluppato una convinzione granitica: credono sinceramente che la qualità dell'output dipenda esclusivamente dalla tecnologia e non dall'intelligenza di chi la interroga. Non capiscono — e probabilmente non capiranno mai — che l'AI è uno specchio impietoso. Se le domande che poni sono banali, le risposte saranno banali. Se il tuo giudizio critico è inesistente, non saprai distinguere un output brillante da una sequenza di luoghi comuni ben impaginati.
E la spazzatura elegante, va detto, è infinitamente più pericolosa della spazzatura evidente. Perché la spazzatura evidente la riconosci e la butti. La spazzatura elegante la stampi, la presenti in consiglio d'amministrazione e ci costruisci sopra decisioni da milioni di franchi.
IL PARADOSSO DELL'INCOMPETENTE POTENZIATO
Il vero dramma non è che l'AI possa sostituire i lavoratori competenti. Il vero dramma è che l'AI sta dando agli incompetenti l'illusione di poter competere con i competenti. È come se avessimo distribuito diplomi di laurea stampati al supermercato: il pezzo di carta c'è, ma dietro non c'è assolutamente nulla.
Il dirigente che non ha mai capito un bilancio ora "chiede all'AI di analizzare i numeri" e si presenta con grafici colorati che non sa interpretare. Il consulente che non ha mai avuto un'idea propria ora sforna "white paper" di quaranta pagine che sono la quintessenza del nulla cosmico, ma con un'impaginazione impeccabile. Il professionista che non si è aggiornato dal 1997 ora cita "le ultime tendenze del settore" copiando pari pari quello che gli ha scritto ChatGPT, senza verificare una singola fonte, senza capire un singolo concetto, senza aggiungere un singolo grammo di valore.
E il bello — o il tragico, dipende dalla prospettiva — è che questi individui sono CONVINTI di essere diventati più intelligenti. Non capiscono di essere rimasti esattamente dove erano, solo con un megafono più potente. Non capiscono che produrre più contenuto non significa produrre più valore. Non capiscono che la velocità senza direzione è solo agitazione.
SE LA TUA MENTE È UN DESERTO, L'AI PRODUCE SOLO SABBIA PIÙ VELOCEMENTE
Forse dovremmo istituire un patentino. Un esame di idoneità al pensiero critico prima di rilasciare l'accesso agli algoritmi generativi. Una sorta di test d'ingresso che verifichi: sai leggere un testo e coglierne le sfumature? Sai distinguere un'argomentazione solida da un castello di carte? Hai mai, anche solo una volta nella vita, cambiato idea su qualcosa dopo aver riflettuto seriamente?
Perché il problema non è l'Intelligenza Artificiale. L'Intelligenza Artificiale è uno strumento meraviglioso. Il problema è l'Ignoranza Naturale. Quella atavica, radicata, orgogliosa ignoranza che non si vergogna di sé stessa e che ora, grazie alla tecnologia, può finalmente esprimersi a velocità industriale.
Se è vero che l'AI è il futuro — e lo è — allora dobbiamo accettare una verità scomoda: il futuro sarà magnifico per chi ha la testa per sfruttarlo, e sarà un circo grottesco per chi crede che basti un abbonamento da venti franchi al mese per compensare cinquant'anni di pigrizia intellettuale.
L'Intelligenza Artificiale non rende intelligenti. Rende più visibile ciò che sei sempre stato. E se ciò che sei sempre stato è un emerito incompetente con la presunzione di un Nobel, beh — ora lo saprà anche il resto del mondo. Più velocemente che mai.
Global Vision
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
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