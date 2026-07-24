Mentre tu sei sotto l'ombrellone, la tua nuova casa sta per liberarsi

Mentre gli altri dormono sotto l'ombrellone senza pensare al futuro, i migliori immobili - quelli che non arrivano nemmeno sui portali pubblici perche vengono affittati in 48 ore - stanno per liberarsi. I proprietari sanno gia che a fine settembre avranno l'appartamento vuoto e stanno cercando inquilini affidabili per non perdere nemmeno un mese di affitto.

