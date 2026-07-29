Scusate se non vi spiamo, ma stiamo lavorando
Perché chi ha tempo di guardare cosa fanno gli altri, di solito, ha le agende vuote.
Perché chi ha tempo di guardare cosa fanno gli altri, di solito, ha le agende vuote.
Ci capita spesso di ricevere messaggi del tipo: "Avete visto cosa ha fatto l'agenzia X?" oppure "Avete letto il post dell'amministratore Y?"
La risposta, nove volte su dieci, è no. Non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo letto. E, con tutto il rispetto, non ci interessa minimamente.
Non è snobismo. È matematica.
Se passi la giornata a scrollare i social per vedere come i tuoi concorrenti fotografano un bilocale, significa che non hai bilocali da fotografare. Se hai il tempo di analizzare le virgole dei post altrui, significa che il tuo telefono non squilla.
Noi, semplicemente, non ne abbiamo il tempo. E vi spieghiamo perché.
COME FUNZIONA UNA GIORNATA IN TIAFFITTO
Mentre qualcuno là fuori sta studiando il nostro ultimo reel per capire come copiare l'inquadratura, noi stiamo facendo
questo:
Ore 08:00: Il telefono inizia a squillare. Non sono "curiosi", sono inquilini pre-qualificati che vogliono vedere gli immobili che abbiamo pubblicato la sera prima.
Ore 09:30: Prima visita. L'appartamento è stato preparato, arieggiato, le tapparelle sono alzate. Non apriamo la porta dicendo "ecco il bagno", spieghiamo perché quel bagno ha la finestra esposta a est.
Ore 11:00: Controllo solvibilità. Mentre altri incrociano le dita sperando che l'inquilino paghi, noi stiamo spulciando estratti esecuzioni, referenze e buste paga con la precisione di un cecchino svizzero.
Ore 14:00: Servizio fotografico. Niente smartphone storti. Niente foto con il water aperto. Niente specchi che riflettono l'agente immobiliare in canottiera.
Ore 16:00: Firma del contratto. Un altro proprietario che stasera dormirà sonni tranquilli, sapendo che il suo immobile non è più un costo, ma una rendita.
IL SEGRETO DEL NOSTRO "SUCCESSO" (CHE POI È SOLO SUDORE)
Non abbiamo formule magiche. Non abbiamo la bacchetta di Harry Potter. Abbiamo solo un'ossessione patologica per il lavoro ben fatto.
Sì, vendiamo anche ville da 10 milioni. Ma il nostro segreto è un altro: trattiamo OGNI affitto — anche il monolocale da 1'200 franchi al mese — come se fosse una villa da 10 milioni. Stessa cura, stessa ossessione, stessa cattiveria nel trovare l'inquilino perfetto.
Facciamo una cosa sola, e la facciamo con una cattiveria agonistica che spaventa chi è abituato a lavorare "con calma".
IL PARADOSSO DEL BINOCOLO
C'è una regola non scritta nel business: chi guarda avanti, corre. Chi guarda di lato, inciampa.
Se sei un proprietario di casa, fatti questa domanda: vuoi affidare le tue chiavi a chi passa le giornate col binocolo a guardare cosa fa TiAffitto, o vuoi affidarle a TiAffitto, che passa le giornate a cercare l'inquilino perfetto per te?
Noi continuiamo a correre. Senza guardarci indietro. E se ogni tanto qualcuno ci copia... beh, significa che stiamo correndo nella direzione giusta.
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Ti rispondiamo prima che la concorrenza finisca di leggere questo articolo.
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Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
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