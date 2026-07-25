5 quartieri di Lugano che tra 3 anni costeranno il doppio
E dove puoi ancora trovare casa oggi prima che i prezzi esplodano definitivamente.
E dove puoi ancora trovare casa oggi prima che i prezzi esplodano definitivamente.
Lugano sta cambiando pelle. Mentre tutti guardano al centro storico o a Paradiso, dove i prezzi hanno ormai superato la soglia psicologica dei 10.000 franchi al metro quadro, la vera rivoluzione immobiliare si sta consumando altrove.
I dati parlano chiaro: ad aprile 2026 gli affitti a Lugano hanno registrato un aumento annuo del 2,6%. Ma questa è solo la media. Ci sono zone della città dove enormi investimenti pubblici e privati stanno per trasformare radicalmente il tessuto urbano. Chi si posiziona oggi in questi quartieri, si assicura un affitto sostenibile in zone che tra tre anni saranno inaccessibili.
Ecco i 5 quartieri di Lugano dove devi cercare casa oggi, prima che sia troppo tardi.
1. CORNAREDO: IL NUOVO CUORE PULSANTE
Dimentica il vecchio stadio e la zona industriale. A luglio 2026 aprirà ufficialmente la nuova AIL Arena, il fulcro del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE). Stiamo parlando di un investimento miliardario che sta trasformando Cornaredo nel quartiere più moderno del Ticino.
Con la nuova torre commerciale, i parchi e le infrastrutture sportive di livello europeo, Cornaredo non sarà più "periferia", ma il nuovo centro aggregativo di Lugano. Gli appartamenti nei dintorni, oggi ancora accessibili, vedranno un'impennata della domanda senza precedenti non appena il cantiere sarà terminato.
2. MOLINO NUOVO: LA RINASCITA GREEN
Per anni considerato un quartiere di passaggio, Molino Nuovo sta vivendo una rinascita spettacolare. Il progetto di riqualificazione di Piazza Molino Nuovo, iniziato nell'autunno 2025, sta restituendo decoro e vivibilità alla zona.
De-pavimentazione, nuovo verde urbano, miglioramento del microclima e l'introduzione delle Zone 30 stanno trasformando l'asse di Via Trevano in un boulevard residenziale di altissima qualità. È il quartiere perfetto per chi vuole vivere a due passi dal centro, ma con un'atmosfera di quartiere rinnovata e sostenibile.
3. VIGANELLO: L'HUB DELL'INNOVAZIONE
L'impatto del Campus Est USI/SUPSI ha cambiato per sempre il volto di Viganello. Da quartiere residenziale tranquillo, si è trasformato in un hub vibrante, giovane e internazionale.
La presenza di migliaia di studenti, ricercatori e professori ha portato all'apertura di nuovi servizi, locali e infrastrutture. Affittare a Viganello oggi significa vivere nel quartiere più dinamico della città, con un potenziale di rivalutazione enorme grazie alla continua espansione del polo universitario.
4. PREGASSONA: IL COMPROMESSO PERFETTO
Pregassona è il gigante silenzioso del mercato immobiliare luganese. Grazie alla riorganizzazione dei trasporti pubblici urbani e alla Linea 7 della TPL che la collega direttamente al centro, le distanze si sono azzerate.
È il quartiere ideale per le famiglie: offre spazi più ampi, molto verde, scuole vicine e una tranquillità che in centro è ormai introvabile. I prezzi sono ancora ragionevoli, ma la crescente domanda di chi fugge dal caos cittadino li sta spingendo rapidamente verso l'alto.
5. NORANCO: LA VISTA SOTTOVALUTATA
Mentre tutti si accalcano a Castagnola o Paradiso per un pezzo di lago, Noranco offre alcune delle viste panoramiche più spettacolari del Luganese a una frazione del prezzo.
La sua posizione strategica, vicina agli svincoli autostradali ma sollevata dal traffico, la rende perfetta per i professionisti e i frontalieri di ritorno. È l'ultimo vero "segreto" di Lugano, ma il mercato se ne sta accorgendo.
IL TEMPO È IL TUO VERO CAPITALE
Il tasso di sfitto in Ticino è crollato all'1,92%. Gli appartamenti migliori in questi 5 quartieri non arrivano nemmeno sui portali immobiliari pubblici: vengono affittati in 48 ore attraverso canali privati.
Aspettare che i cantieri finiscano significa pagare il prezzo del prodotto finito. Muoversi oggi significa garantirsi un contratto d'affitto vantaggioso prima che la gentrificazione faccia il suo corso.
Su www.TiAffitto.ch pubblichiamo ogni giorno in anteprima immobili selezionati in questi quartieri emergenti. Non aspettare che i prezzi raddoppino.
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