5 quartieri di Lugano che tra 3 anni costeranno il doppio

I dati parlano chiaro: ad aprile 2026 gli affitti a Lugano hanno registrato un aumento annuo del 2,6%. Ma questa è solo la media. Ci sono zone della città dove enormi investimenti pubblici e privati stanno per trasformare radicalmente il tessuto urbano. Chi si posiziona oggi in questi quartieri, si assicura un affitto sostenibile in zone che tra tre anni saranno inaccessibili.

