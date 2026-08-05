Vivere nel cuore di Bellinzona

È una sensazione che non si spiega a parole. È il sole che filtra tra le torri medievali alle sette di mattina. È il profumo del pane appena sfornato che si mischia a quello dei fiori nei cortili nascosti. È il silenzio delle sere d'estate, rotto solo dal suono di una fontana e dal canto dei merli.



Qui non sei in periferia della Svizzera. Sei nel cuore della storia. Patrimonio dell'Umanità UNESCO. E ci vivi dentro. Ogni giorno. Come un privilegio che non smette mai di stupirti.