Nissan Interstar-e Relax: il camper elettrico da 657 km di autonomia

Il punto di forza è la batteria da 87 kWh, che garantisce un'autonomia fino a 657 km WLTP alimentando sia la trazione sia le utenze interne. Il motore elettrico da 143 CV e 300 Nm di coppia privilegia l'efficienza energetica, mentre per il ripristino dell'energia in viaggio la ricarica rapida in corrente continua accetta potenze fino a 130 kW.

A bordo il comfort è elevato: la zona abitabile comprende una cucina con frigorifero, un letto matrimoniale con spazio di stivaggio sottostante e sedili anteriori girevoli. Il Nissan Interstar-e Relax ha dunque tutte le caratteristiche per aprire una nuova era per le vacanze itineranti a impatto zero.