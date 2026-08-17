Nissan Interstar-e Relax: il camper elettrico da 657 km di autonomia
Realizzato con Eifelland, l'e-van offre cucina, letto e vacanze a zero emissioni.
Nissan rinnova il settore del plein air presentando l'Interstar-e Relax, un camper elettrico sviluppato con lo specialista tedesco Eifelland. Basato sul grande van nipponico, il veicolo è progettato per ospitare quattro persone, offrendo un abitacolo curato e capace di gestire i servizi di bordo senza la necessità di fonti energetiche esterne durante le soste.
Il punto di forza è la batteria da 87 kWh, che garantisce un'autonomia fino a 657 km WLTP alimentando sia la trazione sia le utenze interne. Il motore elettrico da 143 CV e 300 Nm di coppia privilegia l'efficienza energetica, mentre per il ripristino dell'energia in viaggio la ricarica rapida in corrente continua accetta potenze fino a 130 kW.
A bordo il comfort è elevato: la zona abitabile comprende una cucina con frigorifero, un letto matrimoniale con spazio di stivaggio sottostante e sedili anteriori girevoli. Il Nissan Interstar-e Relax ha dunque tutte le caratteristiche per aprire una nuova era per le vacanze itineranti a impatto zero.