Audi A3: nuove motorizzazioni nel 2027
La compatta dei quattro anelli aggiorna stile, dotazioni e gamma
Audi rinnova la A3 per il 2027 puntando ancora sulla formula che ha reso la compatta dei quattro anelli un riferimento nel segmento premium. La carrozzeria Sportback mantiene una lunghezza di 4,35 metri, ma introduce alcuni dettagli stilistici aggiornati, tra cui la nuova interpretazione del single frame e fiancate caratterizzate da superfici concave.
La vera evoluzione è nell’abitacolo, dove debutta di serie l’Audi Digital Stage. Il sistema combina il virtual cockpit da 11,9 pollici con il display centrale MMI da 12,8 pollici, mentre l’head-up display amplia l’area di proiezione delle informazioni. Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 380 e 1.200 litri. Sul fronte della sicurezza sono disponibili numerosi sistemi di assistenza, dal cruise control adattivo alla frenata automatica d’emergenza, fino alle telecamere a 360 gradi e al parcheggio assistito capace di memorizzare fino a cinque manovre.
La gamma dei motori comprende benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze da 116 a 400 Cv. L’e-hybrid da 204 o 272 Cv utilizza una batteria da 25,7 kWh e può percorrere fino a 142 km in modalità elettrica. Al vertice resta la RS 3, con il cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 Cv.