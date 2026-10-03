Audi A3: nuove motorizzazioni nel 2027

La vera evoluzione è nell’abitacolo, dove debutta di serie l’Audi Digital Stage. Il sistema combina il virtual cockpit da 11,9 pollici con il display centrale MMI da 12,8 pollici, mentre l’head-up display amplia l’area di proiezione delle informazioni. Il bagagliaio offre una capacità compresa tra 380 e 1.200 litri. Sul fronte della sicurezza sono disponibili numerosi sistemi di assistenza, dal cruise control adattivo alla frenata automatica d’emergenza, fino alle telecamere a 360 gradi e al parcheggio assistito capace di memorizzare fino a cinque manovre.

La gamma dei motori comprende benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid, con potenze da 116 a 400 Cv. L’e-hybrid da 204 o 272 Cv utilizza una batteria da 25,7 kWh e può percorrere fino a 142 km in modalità elettrica. Al vertice resta la RS 3, con il cinque cilindri 2.5 TFSI da 400 Cv.