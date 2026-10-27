Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar

La Multiplina nasce sulla base meccanica della Topolino, opportunamente allungata per accogliere quattro passeggeri. Le forme morbide e arrotondate richiamano il linguaggio stilistico delle attuali Fiat, mentre alcuni dettagli citano direttamente la Multipla originale: tra questi, i finestrini caratteristici e la carrozzeria bicolore con tetto bianco. Le dimensioni non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai tre metri. L'obiettivo è offrire una soluzione capace di trasportare più persone senza gli ingombri di un'automobile tradizionale, una caratteristica particolarmente interessante per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani.