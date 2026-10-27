TORINO
Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar
Lo spirito della 600 Multipla e la base tecnica della Topolino si incontrano
Fiat
Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar
Lo spirito della 600 Multipla e la base tecnica della Topolino si incontrano
Fiat rispolvera la propria tradizione di vetture compatte e intelligenti con la Multiplina, protagonista del Salone di Parigi 2026. Il nome richiama la storica 600 Multipla del 1956, modello che aveva fatto della massima abitabilità in dimensioni ridotte il proprio tratto distintivo. La nuova interpretazione trasferisce questa filosofia nel mondo delle microcar elettriche.
La Multiplina nasce sulla base meccanica della Topolino, opportunamente allungata per accogliere quattro passeggeri. Le forme morbide e arrotondate richiamano il linguaggio stilistico delle attuali Fiat, mentre alcuni dettagli citano direttamente la Multipla originale: tra questi, i finestrini caratteristici e la carrozzeria bicolore con tetto bianco. Le dimensioni non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai tre metri. L'obiettivo è offrire una soluzione capace di trasportare più persone senza gli ingombri di un'automobile tradizionale, una caratteristica particolarmente interessante per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani.
Da parte di Fiat restano da chiarire alcuni aspetti fondamentali, tra cui autonomia, capacità della batteria, tempi di ricarica e prezzo. La Multiplina si presenta comunque come una proposta originale per una mobilità urbana più accessibile e condivisa, reinterpretando in chiave elettrica una delle intuizioni più riconoscibili della storia Fiat.
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