Cerca e trova immobili
Segnalaci
TORINO

Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar

Lo spirito della 600 Multipla e la base tecnica della Topolino si incontrano
Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar
Fiat
di Redazione
Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar
Lo spirito della 600 Multipla e la base tecnica della Topolino si incontrano
Fiat rispolvera la propria tradizione di vetture compatte e intelligenti con la Multiplina, protagonista del Salone di Parigi 2026. Il nome richiama la storica 600 Multipla del 1956, modello che aveva fatto della massima abitabilità in dimensioni ridotte il proprio tratto distintivo. La nuova interpretazione trasferisce questa filosofia nel mondo delle microcar elettriche.
 
La Multiplina nasce sulla base meccanica della Topolino, opportunamente allungata per accogliere quattro passeggeri. Le forme morbide e arrotondate richiamano il linguaggio stilistico delle attuali Fiat, mentre alcuni dettagli citano direttamente la Multipla originale: tra questi, i finestrini caratteristici e la carrozzeria bicolore con tetto bianco. Le dimensioni non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma la lunghezza dovrebbe aggirarsi intorno ai tre metri. L'obiettivo è offrire una soluzione capace di trasportare più persone senza gli ingombri di un'automobile tradizionale, una caratteristica particolarmente interessante per gli spostamenti quotidiani nei centri urbani.
 
Da parte di Fiat restano da chiarire alcuni aspetti fondamentali, tra cui autonomia, capacità della batteria, tempi di ricarica e prezzo. La Multiplina si presenta comunque come una proposta originale per una mobilità urbana più accessibile e condivisa, reinterpretando in chiave elettrica una delle intuizioni più riconoscibili della storia Fiat.
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
3 gior
12
77

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Aggressione in pieno centro: colpite due donne
LIVE
LUGANO
1 gior
81

Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
3 gior
6
25

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Polizia tartassata dai coatti
LIVE
CANTONE
1 gior
43
68

Polizia tartassata dai coatti

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
116

Migros fonderà le sue cooperative regionali: si va verso il Gruppo unico

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»
LIVE
CANTONE
1 gior
16
17

Chi ha paura del fotovoltaico? «In pochi lo sanno, ma in Ticino siamo stati dei precursori»

«Io che ho vissuto il buio»
LIVE
CEVIO
10 ore
2
53

«Io che ho vissuto il buio»

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera
LIVE
ITALIA
1 gior
1
9

Confiscata una villa con piscina da 700mila euro: indagini anche in Svizzera

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
71

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
3 gior
10
87

No, non si è messo in posa

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo
LIVE
LUCERNA
10 ore
26
64

«Niente giacca, niente soldi»: il reso da 820 franchi diventa un incubo

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
3 gior
21
23

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»
LIVE
CANTONE
1 gior
119
216

Casse malati, la ricetta di Ostinelli: «Tre anni a 140 franchi al mese. Poi premi fissi a 350»

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
24
39

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino
LIVE
CAPRIASCA
1 gior
1
60

In 900 a fare “Dolcetto o scherzetto”: è questa la casa più spaventosa del Ticino

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
13
79

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Cosa sta per annunciare Migros?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
40
78

Cosa sta per annunciare Migros?

Solduno, un'auto prende fuoco in strada
LIVE
LOCARNO
1 gior
16
15

Solduno, un'auto prende fuoco in strada

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
4 gior
10
258

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore
LIVE
CANTONE
22 ore
47
176

Il Gran Consiglio boccia la settimana lavorativa di 32 ore

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
14
32

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
2 gior
193
279

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
2 gior
16
11

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
2 gior
26
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Ne basta poca per morire
LIVE
SVIZZERA
22 ore
11
35

Ne basta poca per morire

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano
LIVE
SCI ALPINO
6 ore
9
16

Nuova operazione per Lindsey Vonn: ritorno sempre più lontano

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.
LIVE
HI-TECH
1 gior
20
68

Aperto giusto due volte: «Lo schermo si è crepato!», e ciao ciao all'iPhone da 2'000 fr.

«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
28
55

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
2 gior
8
36

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura
LIVE
LOCARNO
1 gior
17

Grand Hotel Locarno, tre nuove nomine in vista della riapertura

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS
LIVE
BELLINZONA/SVIZZERA
7 ore
14
33

Porsche, Lamborghini e casa in Florida: il grande inganno dell'ex dipendente FFS

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»
LIVE
BRASILE
19 ore
15
60

Bolsonaro: «La polizia mi ha tolto il passaporto»

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»
LIVE
CANTONE
1 gior
11
42

Stop all'acquisto di Alloggi Ticino: «Oltre 9 milioni e non un appartamento in più»

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»
LIVE
STATI UNITI
21 ore

Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

È ancora tempo di code al San Gottardo
LIVE
CANTONE
2 gior
3
31

È ancora tempo di code al San Gottardo

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi
LIVE
ARGOVIA
1 gior

Orrore nel Reno: prima una gamba umana, poi altri resti nei sacchi

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
2 gior
17
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
32

«Le manifestazioni mi spaventano»

L'incredibile rimonta di Lula
LIVE
BRASILE
1 gior
36
109

L'incredibile rimonta di Lula

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior
17

Torna la grande festa dei cicitt

Stricker saluta il tennis e va in caserma
LIVE
TENNIS
2 gior
1
6

Stricker saluta il tennis e va in caserma

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0
LIVE
HCAP
2 gior
10
55

Ambrì, reazione da applausi: l’Ajoie si arrende 3-0

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»
LIVE
CALCIO
23 ore
5
18

Ex star della Premier League violentemente attaccata da un cane: «Spaventoso»

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico
LIVE
CANTONE
7 ore
126
150

«Insegnate, non reclutate»: nuovi striscioni firmati Fronte nazionale elvetico

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Tir in fiamme nel deposito doganale, l'autista fa allontanare gli altri camion

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
2 gior
5
39

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
3 gior
2
21

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3
25

Saltano la coda con una scorciatoia, ma la sorpresa è salata

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza
LIVE
CANTONE
1 gior
1
10

La Popillia si diffonde, ma il caldo ci mette una pezza

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»
LIVE
SERBIA
1 gior
11
76

Vucic ammette la sconfitta: «Gli studenti hanno vinto le elezioni»

ULTIME NOTIZIE MOBILITÀ
La Mercedes-AMG GT Suv tocca i 1.169 Cv
LIVE
AFFALTERBACH
1 gior
3
5

La Mercedes-AMG GT Suv tocca i 1.169 Cv

ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen
LIVE
WOLFSBURG
2 gior
5

ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen

Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota
LIVE
GIAPPONE
3 gior
2

Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota

Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia
LIVE
BOULOGNE-BILLANCOURT
4 gior
3
8

Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia

Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat
LIVE
TORINO
6 gior
12

Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat

Tesla Roadster, la supercar elettrica dalla spinta “spaziale”
LIVE
SAN CARLOS
1 sett
3
14

Tesla Roadster, la supercar elettrica dalla spinta “spaziale”

Sportline, la Skoda Epiq si veste da sportiva
LIVE
MLADE BOLESLAV
1 sett
1

Sportline, la Skoda Epiq si veste da sportiva

Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria
LIVE
PARIGI
1 sett
18

Citroën 2CV, il mito rinasce e ha la batteria

Smart #2: la citycar torna in versione elettrica
LIVE
STOCCARDA
1 sett
3
5

Smart #2: la citycar torna in versione elettrica

Bentley, svelata la Torcal
LIVE
CREWE
2 sett
4
7

Bentley, svelata la Torcal