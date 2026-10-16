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Smart #2: la citycar torna in versione elettrica

Due posti, 82 Cv e fino a 290 km di autonomia dichiarata: la nuova citycar punta sulla praticità urbana
Smart #2: la citycar torna in versione elettrica
Smart
di Redazione
Smart #2: la citycar torna in versione elettrica
Due posti, 82 Cv e fino a 290 km di autonomia dichiarata: la nuova citycar punta sulla praticità urbana

La Smart #2 segna il ritorno di una delle citycar più riconoscibili della mobilità urbana. Compatta, elettrica e progettata per due persone, ripropone la formula che ha reso celebre il marchio, aggiornandola con nuove dotazioni e una gamma articolata in quattro versioni. L'autonomia dichiarata raggiunge i 290 km.

La scelta parte dalla Pure e dalla Pure+, mentre al vertice della gamma si colloca la Premium, pensata per chi cerca una dotazione più ricca. A queste si aggiunge la Couture Edition, serie limitata a 999 esemplari, caratterizzata da dettagli ispirati alla concept che ha anticipato il modello. Sotto il profilo tecnico, il motore sviluppa 82 Cv, una potenza coerente con l'impiego cittadino e con le esigenze di una vettura destinata soprattutto agli spostamenti quotidiani. Le dimensioni contenute promettono facilità di manovra e parcheggio, due qualità decisive nei centri urbani più congestionati.

La nuova Smart #2 deve però confrontarsi con un mercato elettrico sempre più competitivo. Il prezzo di partenza, l'autonomia e la dotazione saranno determinanti per convincere chi cerca una seconda auto oppure un mezzo agile per muoversi in città. La sfida è conservare l'identità della Smart originale, rendendola attuale senza rinunciare alla semplicità.

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