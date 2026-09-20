Geely E2: la citycar compatta per tutti

La gamma comprende tre allestimenti (Pro, Max e Ultra) e due opzioni di propulsione. La variante d'ingresso Pro monta un motore da 82 Cv (60 kW) con batteria LFP da 35,35 kWh, garantendo 252 km di autonomia WLTP. Le versioni superiori elevano la potenza a 116 Cv (85 kW) e la batteria a 47,14 kWh, portando la percorrenza a 345 km. La ricarica rapida DC permette di passare dal 30% all'80% in circa 25 minuti.

L'abitacolo moderno sfoggia un display touchscreen da 14,6 pollici, un quadro digitale da 8,8 e la funzione Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW. Proposta a un prezzo competitivo per vetture di queste dimensioni, la Geely E2 unisce concretezza e sicurezza avanzata.